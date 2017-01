Un músico de la Primitiva se forma en la Académia de la Filarmónica de Berlín

Un antiguo alumno de la Escola de Música la Primitiva de Rafelbunyol y músico de la Banda Simfònica, Xavier Biosca Bas, se ha trasladado a Berlín a estudiar un máster de interpretación en fagot en la Universidad de Música Hanns Eisler, además de haber superado la prueba para formar parte del alumnado de la Academia de la Filarmónica de la ciudad, a la que se presentaron 40 músicos de su instrumento de todo el mundo. Así lo ha informado la propia sociedad musical de Rafelbunyol, además de mostrar sy satisfacción por la oportunidad que tendrá este joven músico, que acabó sus estudios en el Reina Sofía de Madrid. La entidad de l'Horta Nord explica que la Orquesta de la Academia de la Filarmónica de Berlín fue fundada hace 40 años per Herbert von Karajan, con el lema «Learn from the pros» (aprende de los mejores). La institución se ha convertido en la mejor escuela para formar a futuros músicos profesionales de las mejores orquestas occidentales como la Royal Concertgebouw Orchestra, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunk, la London Symphony Orchestra, la Orquesta de Ràdio França, la Orquesta Filarmónica de Hong Kong, la Staatskapelle de Berlín, y las de Viena, Munich y Berlín.