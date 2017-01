El PSOE de Torrent pide a los Reyes Magos un metro y una calculadora para Amparo Folgado

El PSOE de Torrent ya ha enviado a los Reyes Magos su carta con las peticiones para este año. En la misiva aseguran que no van a pedir muchas cosas, y además no para la formación sino para la portavoz del PP, Amparo Folgado, "una amiga muy especial".

Los socialistas aseguran haber "comprobado que ella y el Partido Popular tienen problemas con los números y las medidas; su periódico digital ha publicado que este año la Cabalgata por la que pasearéis por nuestra ciudad mañana por la tarde ha reducido su trayecto en 390 metros. ¡Tranquilos, no se vayan a asustar y a pensar que van a estar solos! Lo cierto es que el trayecto se ha recortado en unos 100 metros, pero veréis que con el cambio del final del trayecto se han incrementado los metros cuadrados de ocupación de vía pública para las personas -que es lo importante-, con lo que podrán acercarse más familias a estar cerca del escenario donde podrán saludaros en persona. Y no sólo eso. Este año, pese a que se ha reducido en un 30% el coste de la misma, tiraréis más caramelos que nunca: ¡Más de 600.000 y 10.000 bolsas de gusanitos! Como tal vez era demasiada faena recogerlos para los niños y niñas que salgan a la calle, este año le hemos pedido al amigo Godofred que les eche una mano".

Por eso, a los socialistas les gustaría que cuando "acerquen el carbón en la Plaza Moralets, también dejen dos regalos: un metro y una calculadora. A ver si así a partir de ahora cuando dé una cifra lo haga bien y, de paso, a ver si hace propósito de enmienda y a partir de este año empieza a decir alguna verdad, algo a lo que está muy poco acostumbrada".

Además, el PSOE local admite que "sí, ya lo sabemos, ha dicho muchas mentiras este año: que si se iba a cerrar el aulario de la Escuela Oficial de Idiomas, que si ya no se hacían campañas de recogida para el Punto de Alimentos, que si no se había avisado a las asociaciones y entidades del cambio de Ley de Procedimiento Administrativo, que si se había perdido un coche por Portugal, que si ella era la madre de la exitosa campaña ´Sóc de Torrent´, que si había pactado un Centro de Salud para Parc Central y era una de sus promesas electorales (sí, los mismos que prometieron el Hospital, no se rían)..."

Pese a todo, se muestras los socialistas, "si no es mucho pedir", se muestran conciliadores en estas fechas y les gustaría que "no le tuvieran en cuenta" a Amparo Folgado "todas sus falacias y mentiras y su mala gestión cuando estuvo al frente de nuestro Ayuntamiento, que ha dejado marrones como: La Cotxera, Parc Central, Nous Espais, el parking Juan Carlos I, etc., y que tengan un detalle con la ex alcaldesa que en su día Torrent tuvo que heredar".

La carta del PSOE concluye piendo a sus majestades de Orientes que sean "sean generosos y que no se olviden de nuestra amiga especial", además de dar las gracias "por traer mañana la ilusión a nuestra ciudad".