La oposición no presenta la moción de censura para desbancar a Jesús Monzó

El equipo de Gobierno de Catarroja, formado por Compromís-PSPV, ensalzó su «valentía» por someterse el alcalde a una cuestión de confianza si no aprobaba los presupuesto en pleno extraordinario. Tras perder ambas votaciones, se abría un plazo de un mes para que la oposición (PP, Guanyar, C's y la edil no adscrita) presentara un candidato alternativo y con once votos, los que suman los tres primeros, desbancaran al bipartito. Si no ocurría esto, los presupuestos quedarían aprobados automáticamente. La fórmula podía tener cierto riesgo, pero viendo el panorama „unir al PP con Guanyar parecía utópico„, el ejecutivo que dirige Jesús Monzó sabía que tenía buenas cartas y resultaría complicado perder la mano. Y así ha sido. Ayer concluía el plazo para presentar once firmas que avalaran un candidato para asaltar la alcaldía en un pleno extraordinario, y la secretaria municipal no tenía noticias, según aseguró el propio alcalde a este diario.

El pasado siete de diciembre el gobierno en minoría de Catarroja „con nueve concejales„ llevó al pleno sus presupuestos para 2017. Toda la oposición tumbó las cuentas. Es más no presentaron ni una sola enmienda. Tanto el PP, de Soledad Ramón, como Guanyar Catarroja, con Rosa Pérez, fueron muy críticos con los presupuestos. También votaron en contra de la moción de confianza. El gobierno quedaba en funciones y la oposición tenía la opción de unirse para presentar una moción de censura. Guanyar ya aseguró días después de «nunca gobernaría con el PP», dejando entrever que el plan trazado por Monzó y el resto del ejecutivo se cumpliría. Y ayer se confirmó.

El alcalde detalló que ahora las cuentas quedan aprobadas de forma provisional y se someterán a exposición públicas para que particulares, asociaciones o colectivos presenten enmiendas, no así los partidos de la oposición. A su vez, el equipo de gobierno, en funciones desde el 7 de diciembre, recupera sus competencias plenas. «Ahora nadie puede decir „en referencia a las acusaciones de Rosa Pérez„ que no estamos legitimados para gobernar. Lo estamos más que nunca, ya que nadie ha logrado ponerse de acuerdo para sumar las once firmas necesarias que darían mayoría a una candidatura alternativa. Nosotros no nos atamos a la silla, por eso dijimos que si había otro gobierno alternativo, adelante, pero esto no se ha producido», proclamaba Monzó.

El alcalde se mostró «optimista» por el nuevo escenario que se abre en Catarroja «al tener presupuestos y poder ejecutar nuestros programas de gobierno, ya que en el pasado curso había concejalías que no tenían ni partidas y tuvimos que realizar modificaciones de crédito para inyectar dinero en algunas áreas».

Pese a ganar este envite, Monzó se mostró conciliador y anunció que «estamos abiertos a pactar con la oposición cualquier iniciativa que mejore la vida de Catarroja» y como ejemplo reveló que convocará a sus contrincantes del pleno para «sacar adelante cosas de gran importancia para el municipio como la modificación del PGOU y lograr una solución al conflicto de los fotorrojos».