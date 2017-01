Aparece otro refugio de la guerra en el Puig

El Ayuntamiento del Puig ha reaccionado rápidamente a la destrucción por error de una plataforma antiaérea de la Guerra Civil que ejecutó una contrata municipal. Días después de anunciar los representantes del gobierno local que iban a realizar un inventario de todos los elementos de la línea defensiva que construyó el Ejército republicano, ya se ha realizado la primera visita de reconocimiento del terreno, en la que además se localizó un refugio de grandes dimensiones del que no se tenía conocimiento.

La inspección fue encabezada por el propio concejal de Patrimonio, Julián Oriola, al que acompañaba el arquitecto técnico, el cronista oficial de la poblaciñon e investigador, Julio Badenes, con su colaborador Francesc Martínez, y el fotógrafo José Aleixandre, miembro de la comisión de expertos creada recientemente en torno a la línea defensiva Inmediata.

El recorrido comenzó en el Cabeç Bord, continuó por la marjal, llegó hasta la Casona y prosiguió el dirección al fortín „un elemento de doble entrada abovedada cercano a la playa„ para culminar en la Pedrera. Fue precisamente en este punto donde se localizó el refugio, del que no se tenían noticias hasta la fecha.

Los expertos que participaron en el paseo han explicado que este refugio de doble entrada tiene los dos accesos tapiados por lo que no fue posible penetrar en el interior. No obstante, indicaron que tenía unos 15 metros lineales y que la excavación estaba reforzada de hormigón, del que una parte sobresale del suelo. Este tipo de refugios era de gran sencillez, a diferencia de los urbanos, destinados a protegerse de bombardeos. Los refugios en las áreas rurales se construían aprovechando los desniveles de la montaña y no eran demasiado profundos. No obstante, en el localizado en el Puig, «es imposible saber sus dimensiones exactas hasta que en una próxima visita podamos acceder al interior». El refugio está en suelo de la Autoridad Portuaria, según informó el edil a los investigadores.

Publicar las conclusiones

El cronista Julio Badenes ha explicado que la excursión sirvió para que el concejal de Patrimonio «tuviera una visión general del enorme patrimonio de la Guerra Civil que tiene el Puig», que es junto a Riba-roja, el que más elementos alberga de la llamada línea Inmediata. Esta red de fortificaciones, que tiene unos 300 elementos, según calculan los investigadores que han realizado estudios parciales, se iniciaba en el Puig y llegaba hasta los Carasoles de Ribar-roja, pasando por Moncada, Náquera, Bètera, Rafelbunyol, Paterna, el bosque de la Vallesa y San Antonio de Benagéber. Desde hace varios meses, todos estos pueblos han formado una asociación para proteger y poner en valor la línea.

Badenes es partidario de que el consistorio impulse una investigación a fondo cuyos resultados se publiquen. Por su parte, Aleixandre volvió a insistir en la necesidad de que el consistorio declare toda la línea Bien de Relevancia Local, como primera medida para asegurar su preservación y evitar incidentes como el de la plataforma. La comisión de expertos lleva varios meses insistiendo en este línea porque «es la forma más rápida de proteger estos elementos» ya que la declaración la puede realizar el propio pleno municipal y la protección sería efectiva desde el minuto cero, sin necesidad de intervenir otras administraciones, aunque posteriormente tenga que ratificarla Patrimonio.

Con todo, el objetivo es que toda la línea llegue a tener una protección autonómica conjunta, que se reclama desde hace una década. La Generalitat Valenciana está redactando actualmente una Ley de la Memoria Histórica que, en principio, debería recoger figuras de protección para los elementos patrimoniales. «Pero, a la espera de todo ese trámite, han de tomarse medidas inmediatas de protección», insisten.