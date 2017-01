Un joven de Albal con leucemia necesita un donante de médula

Salva Delhom es un joven de 17 años que tiene Leucemia y necesita urgentemente un donante de médula. Desesperados, sus familiares y amigos se están moviendo por las redes sociales para conseguirlo y lo hacen a través del hashtag #HastalamédulaconSalva. "Esto lo estamos haciendo para que la gente se movilice", comenta Eva Romero, su madre, quien cree que muchas personas no se hacen donantes por falta de información.

El joven lleva desde el 1 de agosto en el Hospital La Fe de Valencia, pero no fue hasta el día 26 cuando le diagnosticaron leucemia. Al principio comenzó con un tipo de tratamiento, el cual no le mejoró en absoluto, después probaron con otro más agresivo con el que tampoco tuvo suerte. Hace a penas unos días, les informaron que la enfermedad estaba avanzando y que en un mes le realizarían el transplante de médula para el que todavía no hay donante.

Está inscrito en la base de datos de la Fundación Josep Carreras, que son los que gestionan el registro de donantes de médula ósea en España. De todas formas, donar es de lo más sencillo, pues solo hay que tener entre 18 y 55 años y acercarse a la Sala de Donación del Hospital La Fe o ir al Centro de Transfusión de la Avenida del Cid. "Estamos muy sorprendidos porque el banco de donantes está saturado", asegura Eva, y eso que fue este miércoles cuando comenzaron a difundirlo a través de las redes.

Por su parte, Salva está muy involucrado y motivado con la difusión. "Está contento porque esto no solo está sirviendo para ayudarle a él, sino también al resto de personas que sufren lo mismo", cuenta Eva con una actitud positiva. Él también ha querido colaborar y ha escrito una carta en Facebook donde cuenta su situación y pide a la gente que por favor, se movilice con la causa. Además, el próximo martes 17 de enero se organizará una charla informativa sobre la donación de médula.

Las personas que quieran donar y ayudar a Salva pueden llamar al 622814929.