El PP insiste en que se desatiende a los exusuarios del comedor social

El Partido Popular de Paterna insiste en que el gobierno local PSOE-Compromis "no ha cumplido su promesa y 13 días después del cierre del comedor social ha dejado desatendidos a un gran número de usuarios que no han recibido la Tarjeta Solidaria y han perdido la ayuda alimentaria que tenían garantizada".

Así lo han denunciado al PP ex usuarios del servicio, que han lamentado el "incumplimiento del compromiso del teniente alcalde del área Juan Manuel Ramón". Los populares aseguran que estos exbeneficiarios han criticado que "en la mayoría de los casos ni siquiera se han iniciado los trámites poder obtener la tarjeta solidaria, dijeron que nos atenderían pero ni siquiera han llamado, pasadas ya dos semanas del cierre del comedor".

Para el PP "es injustificable que tanto Juan Manuel Ramón, como el alcalde Juan Antonio Sagredo, que tanta prisa han tenido en desmontar un sistema de atención que funcionaba perfectamente, no hayan tenido el mismo interés en garantizar que todos los usuarios contaran con una alternativa al cierre del Comedor Social".

El Grupo Municipal Popular ya denunció presuntas presiones a los usuarios del Comedor Social que no deseaban el cierre del Servicio, porque la Tarjeta Solidaria no se ajustaba a sus necesidades. "Ahora nos encontramos con que no sólo les han cerrado el comedor social en contra de su voluntad, sino que además los han dejado durante dos semanas en la estacada", indicen.

El PP recuerda que "hasta en dos ocasiones pasaron por el Pleno propuestas para mantener el Servicio del Comedor Social, aunque fuera de manera transitoria, propuestas que fueron desestimadas por los votos de socialistas y Compromis con la excusa de que se iba a implantar un modelo mejor". Para el PP "la soberbia de PSOE y Compromis ha supuesto que personas en riesgo de exclusión social hayan quedad ahora desamparadas, todo lo contrario de lo que prometían en sus pomposos programas electorales".