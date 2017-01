Canviem califica de "escasamente democrática" la forma de aprobar las cuentas

Canviem entre Tots ha calificado de "escasamente democrática" la forma en la que la pasada semana Godella aprobó sus presupuestos 2017, gracias al voto de calidad de la alcaldesa al registrarse un empate a ocho ante la ausencia por enfermedad de un edil de Ciudadanos. El hasta hace bien poco socio del equipo de Gobierno, y que fue expulsado a finales de año precisamente por votar entonces en contra de las cuentas, recuerda que ahora la ciudadanía "puede presentar alegaciones al proyecto de presupuestos, indicar sus disconformidades y, tanto particulares como asociaciones, participar en su modificación".

Pese a que las cuentas salieron adelante CET señala que el escrito presentado por el letrado asesor del ayuntamiento "no hace más que reforzar nuestro argumento del No a los presupuestos presentados si no se incluyen las consecuencias de la expropiación a Construcciones Ferrando cuya sentencia, no recurrible, del Tribunal Supremo llegó el día 16 de diciembre. Y las explicaciones que el gobierno municipal nos da siguen la línea de mala gestión que durante muchos años ha caracterizado a este consistorio. A este dinero hay que sumar, además de los intereses ya consolidados, los que se van incrementando desde el día 1 de enero".

La marca municipal de Podemos en Godella critica «la falta de transparencia, otra característica establecida. Escudándose en la protección a la intimidad y a la legalidad, el gobierno municipal nos hace imposible saber si la gestión desarrollada en Bienestar Social es suficiente y llega de manera efectiva a quien la necesita. Aunque, por las últimas protestas ciudadanas y las quejas que el día 16 de diciembre se presentaron por registro de entrada, está claro que no es así. Sin embargo, se han dejado pasar subvenciones que no se han pedido y que hubieran llegado a las familias. Las partidas presupuestarias también se han reducido. Parece que en ayudas sociales sobra dinero".

Además censuran que "no existe ninguna partida para solucionar problemas reclamados desde hace tiempo por la ciudadanía en cuestión de infraestructuras. Y aquí incluimos las inundaciones en barrios como la Contxeta y el Barranquet, por ejemplo. Insistiendo en que son problemas independientes de la construcción del azarbe".

Por ello, desde Canviem reivindican "el cumplimiento de la modificación del Reglamento de la carta de Participación Ciudadana aprobado unánimemente por pleno la legislatura pasada y publicada en el BOP de febrero de 2016. El compromiso adquirido fue destinar a los presupuestos participativos un importe no menor al 0,6% de los presupuestos generales del Ayuntamiento o el 20% del importe del capítulo de inversiones. Este compromiso se incumplió en 2016 y está previsto que se incumpla de nuevo este 2017. Parece que los compromisos adquiridos se olvidan pronto".

Por último, CET insiste "en la falta de información sobre el estado de la re-negociación con la Congregación del Sagrado Corazón para intentar rebajar a un máximo del 0,5% - insisto, 0,5 como máximo- el interés que en su día se pactó y que estamos pagando al 2% para amortizar durante 15 años la deuda producto de la expropiación del Parc de la Devesa".