Los militantes del PP respaldan la petición de Bronchud para que Bielsa baje el IBI

El Partido Popular de Mislata celebró anoche una reunión con militantes y simpatizantes para dar a conocer la subida del IBI que llevará Bielsa a la práctica en 2017 y la negociación que el PP solicitó al PSOE para aprobarles los presupuestos. Bronchud aprovechó el último pleno municipal para proponerle un acuerdo por Mislata al gobierno de Bielsa y se comprometió a votar favorablemente la aprobación definitiva de los presupuestos cuando vayan a Pleno "si el PSOE era capaz de llegar a acuerdos por el bien de nuestro pueblo".

Bronchud explicó ayer en la sede local del partido las líneas de trabajo que trazarán el documento que van a trasladar al PSOE y pidió el respaldo y la colaboración de la militancia "para hacer del proyecto del PP un trabajo de equipo y participativo". Los militantes del Partido Popular secundaron lo expuesto por el presidente local y debatieron sobre la subida del IBI que Bielsa ha camuflado subiendo el tipo cuando el catastro ha rebajado el valor de las viviendas en Mislata.

Siguiendo lo expuesto por los militantes en la sede, Bronchud ha anunciado que "no vamos a renunciar a batallar para que no nos suban el IBI. Y menos a escondidas". Para el presidente local "no es de recibo que la subida del catastro de 2008 que tanto criticaron Bielsa y el PSOE en la oposición, ahora la aprovechen, la hagan suya y la mantengan diciendo que no sube la presión fiscal". "Claro que no sube, pero nos están quitando de un plumazo un 8% de nuestros bolsillos" ha concluido.

Esta misma tarde, los concejales del grupo municipal se reunieran de nuevo en la sede del partido para redactar el documento que trasladar al PSOE siguiendo las líneas programáticas que defendieron los militantes del Partido Popular de Mislata en la reunión de anoche. La bajada del IBI, un apoyo real al comercio local y mejorar la transparencia en la política municipal siguen siendo tras la reunión de anoche los ejes programáticos que defiende el Partido Popular y que tienen que valer para alcanzar un acuerdo con los socialistas.

"El "IBIelsazo"" ha explicado Bronchud "consiste en la subida encubierta del IBI del PSOE que nos quita la rebaja del 8% que supone la bajada del catastro en Mislata" ha recordado explicandoq que "la gente verá su recibo y pensará que pagan lo mismo, pero estarán pagando un 8% más de lo que tendrían que pagar". "De nada sirve que nos bajen el IBI en año de elecciones cuando se podría bajar desde hoy mismo" ha finalizado.