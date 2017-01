"Empoderem Massamagrell" decidirá si entra en el gobierno

"Empoderem" celebrará, el próximo 28 de enero en el Passeig Rei En Jaume, una asamblea extraordinaria de la primera agrupación de electores surgida en Massamagrell.



La motivación de esta asamblea se basa en que se acerca la fecha en que se cumplirán los dos años de la actual legislatura municipal, por lo que, tal y como se propuso en su 3ª Asamblea, la Agrupación de Electores "Empoderem Massamagrell", replanteará a la ciudadanía la posibilidad de entrar, o no, a formar parte del equipo de gobierno.



Cabe recordar que en las elecciones municipales celebradas el 24 de mayo de 2015, los resultados que se obtuvieron situaron a "Empoderem" con 2 concejales frente a los 5 del PP, 4 del PSOE, 3 de Compromís y 1 de C´s, EU y Veïns, respectivamente.



Con aquel escenario, Empoderem Massamagrell decidió apoyar un Pacto de Investidura a través del cual el equipo de gobierno, quedó conformado por PSOE y Compromís; pero siguiendo el dictado de la 3ª Asamblea Extraordinaria de la Agrupación de Electores Empoderem Massamagrell, no entró a formar parte del equipo de gobierno.



Por todo ello, el próximo sábado 28 de enero se celebrará la 5ª Asamblea Extraordinaria de la Agrupación de Electores "Empoderem Massamagrell" abierta a la participación de toda la ciudadanía de Massamagrell que así lo y en la que podrán decidir a través de su voto.



En la Asamblea prevista se informará, debatirá y finalmente votará sobre la autorización o no a Empoderem Massamagrell para que negocie su entrada para formar parte del Gobierno Municipal; respondiendo a la pregunta que se planteará en la misma y que es la siguiente: "¿Autorizas al Grupo Municipal de Empoderem Massamagrell, a negociar su entrada en el gobierno municipal? "



Como herramienta que surgió para fomentar la participación directa toda la ciudadanía de Massamagrell en la adopción de decisiones y en la ejecución de las políticas a desarrollar en el ámbito municipal, y con objeto de informar sobre el alcance de esta Asamblea, Empoderem instalará mesas informativas el próximo domingo 22 de enero de 2017 en el Passeig Rei En Jaume (junto a la Estación de MetroValencia).