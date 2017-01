C's pide reclasificar el palacete para que el dueño invierta en él

La formación Ciudadanos de Torrent ha criticado que Compromís pida ahora, en sus enmiendas a los presupuestos de 2017, la expropiación del palacete de Cortina, cuando en el pleno del pasado 2 de junio rechazó una moción en esa línea. En aquel momento, C's, ante una posible declaración en ruina, propuso que se iniciara una negociación con el propietario para la compra o realización de una permuta y «si esta negociación no resultaba positiva, que procediera a la expropiación».

Ciudadanos lamenta que la respuesta de Guanyant y Compromís fuera en contra mientras el resto de grupos se abstubieron.

Además, C's aboga por una reclasificación del suelo donde está el palacete „actualmente no urbanizable agrícola„ ya que «por no tener un atractivo interés para el dueño o futuros propietarios, ya que el terreno está en venta y no interesa, para una inversión, un cambio haría que cobrara interés propio, siendo el propietario con capital privado quien pagara la reconstrucción.