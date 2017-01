Fiscalía pide anular cláusulas de los tickets del Marenostrum

La Fiscalía Provincial de Valencia ve «abusivas» cuatro cláusulas incluidas en las condiciones de venta de entradas de la mercantil Mare Music Events S.L., encargada de promover el Marenostrum Music Festival, relacionadas con el cambio de fechas, lugares y artistas, y solicita a un Juzgado de lo Mercantil que las anule, según consta en la demanda a la que ha tenido acceso Europa Press.

La demanda se origina a raíz de un escrito remitido por la Unión de Consumidores sobre la no devolución por Marenostrum Music Festival del precio de las entradas vendidas y gastos añadidos por la cancelación del concierto previsto para los días 8, 9 y 10 de julio de 2016 en Alboraia. El evento no se celebró por no disponer la empresa promotora de la licencia municipal, trasladando el evento a los días 28 a 30 de julio a la Marina Sur de Valencia, bajo el nombre de Festival Marenostrum 2016.

Así ofreció a los que compraron las entradas para Alboraia, cambiarlas por el nuevo evento musical, pero se negó a reintegrar los importes pagados. La empresa promotora y demandada incluía unas 'condiciones legales' en su página web y venta de entradas, algunas de las cuales han sido ahora cuestionadas por el ministerio fiscal por considerar que son «abusivas».

Si el juez accediera a la petición del fiscal y anulase las cláusulas cuestionadas, las personas que en la edición de 2016 reclamaron a la empresa la devolución del importe de las entradas tras el cambio de fechas y de artistas y ésta se los denegó, podrían volver a pedirlo al juzgado y lo recuperarían. Para ello, deberán guardar la documentación acreditativa.

Entre las cláusulas cuestionadas por el fiscal hace referencia al cambio de fechas, argumentando que las condiciones impuestas producen un «desequilibrio importante» de los derechos y obligaciones de las partes puesto que vincula la forma de ejecución del contrato «a la exclusiva voluntad de la empresa». Así mismo, permite la modificación «unilateral» del contenido de la prestación 'a su criterio' y la interpretación unilateral de lo que constituye 'causa debidamente justificada'.

Ante esta situación, Fiscalía ha formulado una demanda en el juzgado y solicita que se dicte una sentencia en la que se condene a la mercantil Mare Music Events a eliminar „y abstenerse de utilizar en lo sucesivo„ las cuatro cláusulas que considera abusivas predispuestas a los compradores de entradas y asistentes al Marenostrum Music Festival.