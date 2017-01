C´s expedienta a una edila de Catarroja por comentarios xenófobos en redes sociales

Ciudadanos ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario a la concejala Marcela Tomás de Catarroja por sus comentarios en redes sociales sobre los inmigrantes hace unas semanas. La regidora aseguró, ante la noticia de las ayudas que la Generalitat prestará a población inmigrante, que "a veces pienso, si salir de España y regresar en Patera no será la solución para los muchos valencianos en precariedad, de los que el Gobierno valenciano no se acuerda".

La formación en la Comunitat Valenciana ha reprobado las palabras de la concejala y ha subrayado que estas manifestaciones públicas "contradicen el ideario y los principios del partido". Por ello, y "en cumplimiento de sus estatutos", ha elevado las declaraciones ante el órgano competente para la apertura de un expediente disciplinario.

Marcela Tomás ha asegurado a este periódico que asumirá el expediente es "el procedimiento habitual" y "me someteré a las decisiones del partido" y "asumiré todas las consecuencias", aunque anuncia que "presentaré mis alegaciones y argumentos". Tomás ha defendido que fue un comentario a una noticia de la Generalitat en la que "no pido que le quiten las ayudas a los inmigrantes, sino que todos las tengan por igual. La precariedad y la miseria no entiende de razas ni países, y sólo había que ir a la parada de metro de Turia estos días para ver que había gente de fuera y de aquí. Yo de xenófoba no tengo nada, de hecho mi familia ha ayudado a mucha gente en Catarroja, así que los que me conocen saben que no soy racista. Hay mucha gente desprotegida, valencianos y de fuera", sentenció.

No es la primera vez que la regidora realiza comentarios sobre la inmigración. Así lo denuncia un grupo de exdirigentes y exmiembros de Ciudadanos de Catarroja, que recordaron que Tomás,"desde que juró su cargo hace alarde de su posición más radical y escorada a la derecha, de la formación naranja". Para respaldar sus afirmaciones, estos críticos con el funcionamiento del colectivo local aseguran que "solo hay que revisar las intervenciones en los plenos de este municipio, donde aparte de no estar lo suficiente informada, deja mucho que desear su labor como regidora".

Estos críticos, que se llaman a sí mismos "Amigos Ciudadanos", aseguran que en su intervención enel pleno de octubre "insinuó que los inmigrantes no deberían tener el mismo derecho que la "Gente Natural", refiriéndose a los autóctonos de la zona". "En su comparecencia desafortunada en este pleno,fue respondida por el portavoz de Compromis Marti Raga el cual ya le indicó 'uno es de donde pace y no de donde nace y tiene tanto derecho un francés afincado en el municipio como los inmigrantes que cohabitan en este'", aseguran.

"Esta es la nueva línea de Ciudadanos C´s que parece ser que marca a sus nuevos ediles, demostrando cada vez más su inclinación hacia la derecha más conservadora, y para muestra la intervención inapropiado de Marcela Tomás, que entendemos que está mal aconsejada por su equipo de asesores quiere implantar en Catarroja el más puro sentimiento "TRUMP" de la política de postín", afirman