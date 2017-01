Ciudadanos expedienta a una edila por frases xenófobas en redes sociales

Ciudadanos ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario a su concejala en Catarroja, Marcela Tomás, por sus comentarios en redes sociales sobre los inmigrantes hace unas semanas. La regidora valoró en su perfil personal de Facebook una noticia que analizaba el proyecto de renta valenciana de inclusión de la Generalitat y la posibilidad de que inmigrantes irregulares pudieran acogerse a ese plan. La edila expresó su pensamientos sin tapujos: «A veces pienso si salir de España y regresar en patera no será la solución para los muchos valencianos en precariedad, de los que el Gobierno valenciano no se acuerda».

La captura del comentario de Marcela Tomás empezó a correr como lo pólvora en las mismas reds y obligó a la delegación provincial a emitir un comunicado. Así, C's Valencia reprueba las palabras de la edila ya que «estas manifestaciones públicas contradicen el ideario y los principios del partido». Por ello, y «en cumplimiento de sus estatutos», ha elevado las declaraciones ante el órgano competente para la apertura de un expediente disciplinario.

La concejala, a preguntas de este periódico, admitió que la apertura de un expediente es «el procedimiento habitual» dentro de la formación y aseguró que «me someteré a las decisiones del partido» y «asumiré todas las consecuencias», aunque anunció que «presentaré mis alegaciones y argumentos».

Tomás defendió que fue un comentario a una noticia en la que «no pido que le quiten las ayudas a los inmigrantes, sino que todos las tengan por igual, valencianos, españoles y extranjeros. La precariedad y la miseria no entiende de razas ni países, y sólo había que ir a la parada de metro de Turia estos días para ver que había gente de fuera y de aquí. Yo de xenófoba no tengo nada, de hecho mi familia ha ayudado a mucha gente en Catarroja, así que los que me conocen saben que no soy racista. Hay mucha gente desprotegida, valencianos y de fuera», sentenció.

La regidora también denunció que la publicidad de su comentario «es fruto de una campaña contra mí de la concejala no adscrita y su marido „ambos exmiembros de C's„» y con los que ha mantenido varios conflictos, alguno en el juzgado.