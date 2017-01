Burjassot exigirá a Educación cambiar la cubierta del V. Palasí

El alcalde de Burjassot, Rafa García, visitó ayer el CEIP Villar Palasí con el concejal de Servicios Municipales, Manuel Lozano y los técnicos municipales, para evaluar los numerosos daños en la estructura de la cubierta del colegio que estaban provocando goteras importantes, Los técnicos corroboraron que la cubierta no está en condiciones y debería cambiarse íntegra.

«El problema que tenemos es que no es suficiente con reparar las goteras, que son muchas y muy grandes, ya que eso sería poner un parche al verdadero problema, que es la cubierta en sí, no está en condiciones y hay que cambiarla, y ese tipo de obra tiene que hacerla la Conselleria, aunque nosotros intentemos colaborar en todo lo que podamos. Durante años, este Ayuntamiento ha realizado numerosas acciones de mantenimiento y reparación en la cubierta, pero tal y como han apuntado los técnicos, ha llegado al final de su vida útil y es urgente el cambio de la misma», apuntó el alcalde.

García: «No está en condiciones»

Las goteras afectan a varias aulas y son muy importantes, impidiendo el desarrollo normal de la clase, de ahí que se apueste por el cambio de toda la cubierta para que se controle de forma definitiva el problema. «Nuestro trabajo de mantenimiento de la instalación es imposible en estas condiciones, porque si se arregla una gotera, pero la parte de arriba no está en condiciones, el problema vuelve a surgir, de ahí que vayamos a solicitar que se haga esta obra, teniendo en cuenta además que son colegios ya con muchos años que necesitan no sólo mantenimiento, sino inversión para poder estar en las condiciones óptimas. Los niños necesitan la instalación en perfectas condiciones, y así no es posible dar clase cuando llueve, de ahí nuestra propuesta que va a ser remitida a la Conselleria», recalcó Rafa García.