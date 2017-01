Compromís culpa al PP de queder "dejar a 20 parteneros sin sustento"

El presidente de Gespa, Juanma Ramón, responde que detrás de la propuesta de lesividad del PP "se esconde dejar a 20 paterneros y paterneras sin sustento" porque, "entre otras cosas, las bolsas de trabajo de Gespa se basaron encriterios sociales de necesidad, tiempo en el paro, cargas familiares", cosa que, "evidentemente, nunca se aplicaron en la época de los viajes a China, las contrataciones digitales y las redes clientelares".

Ramón defiende que si se hubiera aprobado la propuesta del PP, "estaríamos dejando a 20 familias de paterneros y paterneras sin la única entrada dedinero que llega a sus casas. No queda más que dudar de la capacidad empática de un partido capaz de intentar desmontar la empresa pública de gestión de Paterna para externalizar las obras y que esos puestos de trabajo que se generan acabaron fuera de Paterna. ¿Estaban pensando en alguna empresa en concreto para realizar las obras de mantenimiento de las vías públicas? ¿Alguna de esas que no contratan gente del pueblo y que aparecen en papeles? ¿Quieren dejar a los vecinos y vecinas de Paterna sin un servicio de reparación de aceras, asfalto, calles, etc?", se pregunta el concejal de Compromís.

El teniente de alcalde ha acusado a los populares de "no son conscientes de las necesidades de reparación de las calles de

Paterna. Los vecinos y vecinas sí. Se ha demostrado en el proceso participativo del Plan Actúa donde el vecindario reclama la reparación de unas calles que han sido completamente abandonados durante los últimos 8 años. Unos años en que ni arreglaban calles ni atendía las necesidades de los vecinos pero sí que se hacían viajes al otro lado del mundo pagados por el empujada pública pero esto parece que no era lesivo para los paterneros y paterneros según la ética del PP".

Por otra parte, el presidente de Gespa ha criticado también "la hipocresía" del PP que "se atreve a criticar contrataciones hechas con

bolsas transparentes y públicas con criterios sociales y profesionales y calla ante las indemnizaciones millonarias que tuvieron que pagar los

paterneros por los contratos blindados de sus enchufados a la empresa pública". Además estudia iniciar acciones legales contra una actitud,"la de hacer escarnio a paterneros con fotos, nombres y apellidos traspasando toda línea ética permitida en política". Incluso, apunta Ramón, la que fue cabeza de lista del PP y ex alcaldesa, Elena Martínez "ha optado por ausentarse del pleno ante la actitud vergonzante de su grupo político".