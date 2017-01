Burjassot denuncia al joven que acogía animales por dinero y los abandonaba

La Policía Local de Burjassot ha procedido a la denuncia de un vecino de Burjassot, de 21 años de edad, por presuntos delitos de estafa y abandono de animales. Esta persona ya había sido denunciada en 2014 por el mismo asunto y, desde entonces, la Policía de Burjassot junto a la de Castelló están realizando su seguimiento.

El motivo de la denuncia es que hay, al menos, cuatro perros en paradero desconocido, dos a nombre del denunciado y otros dos que, careciendo de chip, esta persona tenía en su municipio y ahora se encuentran en paradero desconocido Y, además, el individuo no aporta ningún dato aclaratorio.

Así, la Policía Local de Burjassot quiere alertar a la ciudadanía del modo de actuar del denunciado. Con el objetivo de estafar, el denunciado publica en páginas web de anuncios on line contendido en el que se ofrece para tener en acogida a animales cuyos dueños no puedan cuidar, a cambio de dinero. Después, los canes que recoge aparecen abandonados, en el mejor de los casos, ya que muchos de ellos no han sido localizados.

La Policía Local de Burjassot advierte a la ciudadanía de no confiar en este tipo de anuncios, así como de alertar a la PLB en caso de sospechar de alguna historia o método de actuación similar.

Los antecedentes

La Unidad de Protección Animal (UPAN) de la Policía Local de Burjassot ya abrió diligencias, en diciembre de 2014, contra este joven. El denunciado publicaba anuncios en páginas web en las que se definía como "amante de los animales", a los que se comprometía a recoger y mantener a cambio de 50 euros. Además afirmaba poseer solvencia económica y espacio (un supuesto terreno).

Tras realizar una investigación, la UPAN comprobó que una persona entregó su perro al supuesto cuidador, pero descubrió que la mascota, al día siguiente, apareció abandonada. Una vecina lo encontró y lo llevó a la Protectora.