F. García: «Lo intentamos pero la gestión es privada»

El edil de Deportes de Silla, Felipe García, desmiente que no se haya mediado entre la contrata y el club: «Hemos mantenido varias reuniones entre todas las partes, y hemos intentando buscar soluciones, pero la gestión de la piscina es privada y no podemos intervenir», señala. García recuerda que la piscina estuvo a punto de quedarse sin ser explotada al no encontrar empresas, y «firmamos con esta UTE casi a final de plazo para que los silleros y silleras pudieran tener la instalación que merecen». p. o.