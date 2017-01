Demandan a Marenostrum por no devolver el importe de las entradas canceladas

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha presentado una demanda contra la mercantil Mare Music Events SL, encargada de organizar el festival Marenostrum, por no devolver el importe de las entradas tras cancelar el festival previsto para principios de julio de 2016 en Alboraia.

Según informa UCCV en un comunicado, la mercantil vendió durante meses entradas, bonos y cuños para el festival que tenía que celebrarse en la playa dels Peixets de Alboraia y el día anterior al evento emitió un comunicado a través de las redes sociales e internet en el que anunciaba que no le concedían la licencia de actividad y, por lo tanto, procedían a cancelarlo.

Cuando se hizo el anuncio, muchos jóvenes con las entradas compradas ya se habían desplazado desde sus lugares de origen e incluso habían reservado y abonado alojamiento para esos días, señala la Unión de Consumidores.

El festival se celebró finalmente los días 28, 29 y 30 de julio en un emplazamiento distinto -la Marina Real Juan Carlos I de Valencia- y con un cartel de artistas diferente, ya que los anunciados inicialmente no pudieron acudir por el cambio de fecha.

Muchos afectados asistieron al festival canjeando la entrada que tenían adquirida en las fechas canceladas, pero otros reclamaron a la empresa la devolución de los importes correspondientes a entradas, bonos y cuños adquiridos para el acceso al recinto, así como los gastos ocasionados por su desplazamiento, al no poder asistir en las fechas propuestas o al considerar que el cartel de artistas no cumplía sus expectativas.

La única respuesta de la empresa a estas reclamaciones, añaden desde UCCV, fue ofrecer a través de los medios de comunicación un posible canje de las entradas por la edición de este año 2017, prevista de nuevo en Alboraia.

La Unión de Consumidores señala sin embargo que la propuesta no se materializó formalmente ni se ha hecho efectiva, y en su opinión "no se puede imponer a los afectados, cuyo legítimo derecho como consumidores es recuperar los gastos ocasionados por la contratación de un evento que no se realizó en las fechas, lugar y artistas anunciados".

Considera además que Mare Music Events SL incluyó en las condiciones generales de contratación cláusulas que podrían considerarse abusivas, al permitir cambios y modificaciones unilaterales del evento y exención de responsabilidades por fuerza mayor.

Argumenta además que la cancelación del evento debido a la falta de licencias y autorizaciones administrativas no puede considerarse como "fuerza mayor", ya que la empresa debió extremar su diligencia para cumplir con los requisitos administrativos exigidos con la suficiente antelación o, incluso, plantear alternativas a tiempo, para evitar cancelar el evento el día anterior.

Además, las comunicaciones que los reclamantes y la propia Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana dirigieron por escrito al domicilio social de Mare Music Events SL fueron devueltas por Correos, al tratarse de una caseta de obra y sin personal que atendiera a los afectados, y tampoco respondieron a los correos electrónicos.

Por todo ello, y ante la falta de respuesta de la empresa a las reclamaciones que muchos afectados interpusieron, la UCCV ha presentado una demanda contra la mercantil, en representación de diversos afectados, solicitando la devolución de los mismos así como una indemnización por los daños morales ocasionados.