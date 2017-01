Una ´niña de la guerra´ cuenta su vida en Aldaia

El instituto de secundaria Carles Salvador de Aldaia recibió a Araceli Ruiz, acompañada por Dolores Cabra (presidenta de la Asociación estatal Archivo Guerra y Exilio - AGE) y por Jose Luis Iglesias (Presidente de Asturias Laica). Este encuentro se enmarca dentro de los actos realizados en Valencia, con varias sesiones similares para estudiantes y una exposición que se exhibe en el Octubre Centre de Cultura Contemporània sobre las vivencias de Araceli Ruiz y los 'niños de la Guerra'. Al acto asistió una amplia representación de simpatizantes de Esquerra Unida de Aldaia, Alaquàs, Barrio del Cristo, Bétera y Quart de Poblet, así como del PCPV y profesorado del Centro.

En la actividad se recordó que casi 35.000 niños y niñas fueron evacuados por el Gobierno de la República a la antigua Unión Soviética hace 80 años, en plena Guerra Civil. Entre ellos y ellas estaba Araceli Ruiz, una 'niña de la Guerra' cuya vida ha transcurrido en buena parte entre Rusia y Cuba. Araceli señaló: "Ha habido épocas en que hemos sufrido mucho en nuestro país y nos han salvado en un país ajeno. Queremos que estudien en los institutos esta historia".

Esta ´niña de la Guerra´, que también trabajó 12 años en el Comité estatal de radio-televisión ruso, aseguró estar "contenta" con el trato y la educación que recibió en el país soviético, aunque "aquí no hubiera pasado tanta hambre y frío". "No he tenido suerte en España aún, pero estoy esperando", bromeó esta mujer que ahora tiene más de 90 años.

En la misma línea de planteamiento, tanto Jose Luís Iglesias como Dolores Cabra señalaron que la exposición "Los ´niños de la Guerra´ explican su vida, explican tu historia" muestra la tragedia de los jóvenes exiliados "para que no se olvide, para que se conozca, para que los chicos de ahora puedan saber lo que sucedió". Cabra es la coordinadora de esta iniciativa, que visitará las tres capitales de la Comunitat Valenciana. Esta dirigente criticó las políticas que intentan "sellar la voz de quienes tenemos muchas cosas que explicar" y consideró "importante la labor de las instituciones y entidades que asumen comprometerse de algún modo para que se conozca la verdad de nuestro pueblo y de sus gentes.

Las intervenciones durante el acto coincidieron en que "hay mucho por hacer" en Memoria Histórica para alcanzar los ideales de "justicia, verdad y reparación" que ampara el Derecho Internacional y hace suyos el movimiento memorialista español y valenciano, y criticaron en particular que la etapa de la Guerra Civil y la represión franquista "no se ha estudiado durante muchos años, por lo que muy pocos saben en realidad lo que pasó y no nos lo transmitieron en nuestras familias, ni durante los 40 años de dictadura ni en los 40 años de postfranquismo que hoy vivimos".