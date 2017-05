Compromís estudia los procesos participativos de una asociación peruana

Miembros de la ejecutiva local de Compromís se han entrevistado hoy con el Subsecretario Autonómico de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Alfonso Puncel, y con Francisco Cueva García, presidente de la asociación peruana Arariwa, una asociación que impulsa la participación ciudadana en la toma de decisiones y gestión local desde el año 1985, para continuar profundizando en la mejora de los procesos participativos

"Compromís per Paterna están estudiando nuevas estrategias para hacer llegar la información a las entidades vecinales y asociaciones y así continuar profundizando en el empoderamiento tan demandado por la ciudadanía", explica la formación en un comunicado, en el que añade que su objetivo es que "los procesos participativos que se pongan en marcha en el municipio aumenten el nivel de participación por parte del la sociedad civil".



Según Compromís, en la reunión Francisco Cueva "ha mostrado su amplia experiencia en procesos participativos en el Perú, unos procesos en los que participa prácticamente la totalidad de la sociedad civil gracias, en gran medida, al trabajo de la asociación que preside". Por su parte el Subsecretario Autonómico, Alfons Puncel, ha agradecido la "enriquecedora visita" de Cueva y se ha comprometido a hacer partícipe a la Conselleria de unas jornadas sobre como mejorar los procesos participativos que Compromís per Paterna está preparando y que contarán también con la presencia del presidente de Arariwa.



En este sentido la portavoz de la organización valencianista, Loles Ripoll, ha manifestado que "estas jornadas que está organizando Compromís per Paterna son una muestra más de nuestro compromiso con el empoderamiento de la ciudadanía. Una ciudadanía que, a nuestro parecer, está más que capacitada para participar activamente en el gobierno de las instituciones. Y más en los ayuntamientos que es la institución más cercana a la ciudadanía. Con estas jornadas pretendemos afinar en las metodologías participativas y iniciar campañas de concienciación para que cada vez sean más los vecinos y vecinas que se implican en los procesos participativos".