La festa del porrat arriba a Alaquàs

La XVII edició de la Festa del Porrat obrirà les seues portes demà divendres 5 de maig a les 17 hores al Parc del Roser i als carrers adjacents. Una festa que se celebra en honor a Sant Francesc de Paula i que omplirà de cultura i tradició valenciana els carrers d´Alaquàs fins el diumenge 7 de maig. La Fira comptarà amb diferents espais temàtics i al llarg de tot el cap de setmana hi haurà tallers artesans, espectacles i activitats per a tots els públics.

El divendres 5 de maig, el Porrat de Sant Francesc de Paula obri les portes al alaquasers i alaquasers i a tots els ciutadans que vulguen acostar-se a la festa del municipi. A les 18 hores, hi haurà música tradicional valenciana i a les 19:30 hores un espectacle de dolçaina i tabalet. La inauguració oficial serà a les 21 hores i el tancament serà a la una i mitja del matí.

L´Obertura del Porrat el dissabte 6 de maig serà a les 11 del matí i a les 12 hores tindrà lloc els balls regionals. A les 12:30 hores començarà la música tradicional i mitja hora desprès els cants de batre. Els balls de palau i de bancal estan previstos a les 13:30 hores i a les 14 hores li toca el torn a la dolçaina i al tabalet.

Els actes de la vesprada començaran a les 17 hores amb l´obertura i una hora després tindrà lloc la tradicional Pelada Popular de verdures al pati del col·legi Mare de Déu de l´Olivar I. La música tradicional començarà a les 18:30 hores. A les 19 hores, tindrà lloc el Solemne Novenari amb la benedicció dels panets del Sant en la Parròquia Mare de Déu de l´Olivar. A les 19:30 Pep Gimeno Botifarra farà la seua actuació i a les 20 hores un espectacle de dolçaina i tabalet. Un hora desprès començarà la música tradicional valenciana. Els assistents podran gaudir de la festa fins les 2 del matí que es produirà el tancament del Porrat.

El diumenge 7 de maig es el Dia de les Calderes que donarà inici a les 9 del matí amb la Missa de la vuitena de Sant Francesc de Paula, coneguda tradicionalment com Missa de Comunió General, en la Parròquia Mare de Déu de l´Olivar. En finalitzar, es repartiran els típics panets, a més, aquest dia es portarà també la comunió i la relíquia de Sant Francesc de Paula als malalts que ho hagen sol·licitat en l´entrada o a la sagristia abans del divendres 5 de maig. A les 11 hores, es procedirà a l´obertura del Porrat on hi hauran balls tradicionals, música tradicional valenciana, cants de batre, balls de palau i de bancal i dolçaina i tabalet.

A les 14 hores, tindrà lloc la benedicció i repartiment de les Calderes de Sant Francesc de Paula d´arròs amb fesols i naps en el Parc del Roser. En l´elaboració de les calderes col·laborarà l´Associació Cultural Penyà El Foc 2000.

A les 17 hores de la vesprada es produirà l´obertura del Porrat i s´oferiran balls regionals i cants de batre a les 17:30 i a les 18 hores respectivament. També hi haurà música tradicional valenciana a les 18:30 hores. A les 19 hores tindrà lloc el Solemne Novenari en honor a Sant Francesc de Paula en la Parròquia Mare de Déu de l´Olivar. En finalitzar la missa es venerarà la relíquia de Sant Francesc de Paula. La resta de la vesprada estarà animada amb els balls de palau i de bancal i espectacle de dolçaina i tabalet.

El trasllat de la imatge processional de Sant Francesc de Paula des de la parròquia Mare de Déu de l´Olivar I a la seua capella serà a les 20:30 hores i a partir de les 21 hores hi haurà música tradicional valenciana. La Clausura del Porrat serà a les 23 hores.