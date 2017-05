El PP acusa a Compromís de «engañar» con el cuartel

El PP de Paterna ha pedido a Compromis a través de un comunicado «que no engañe a la ciudadanía prometiendo la cesión gratuita" de los cuarteles militares» y que, en cambio, «se esfuerce en reducir la lista de espera de Servicios Sociales».



Después de que Compromís anunciase el martes que pedirá en el Congreso al Ministerio de Defensa el traslado de los militares la cesión gratuita del acuartelamiento Daoiz y Velarde, el grupo municipal popular publicó ayer una nota en la que recuerda a los valencianistas «que el ayuntamiento lleva una década reclamando y trabajando de manera consensuada para la obtención de los cuarteles, y que la respuesta siempre ha sido que no se hará efectiva mientras esté en uso y nunca a "coste cero" para el Ayuntamiento de Paterna».



Por ello, el PP recuerda que esta forma «siempre se ha manifestado a favor de recuperar para la ciudadanía el uso del Acuartelamiento y ha realizado gran cantidad de gestiones con ese objetivo». Entre los logros conseguidos a este respecto, los populares se apuntan la «apertura de las instalaciones, firmando un convenio para la adquisición prioritaria del espacio y partiendo siempre del consenso de todos los grupos políticos municipales».



Por ello, consideran que «es grave que ahora Compromis, rompa el consenso municipal y vaya por libre por un camino que no conduce a ningún lugar e incluso puede entorpecer la línea de diálogo que hasta la fecha ha llevado el ayuntamiento». Para los populares «pedir la cesión gratuita de estas instalaciones es una quimera, más aún cuando no se trata de una zona desmilitarizada y recuerda que siempre que Defensa ha decidido deshacerse de algún bien, lo ha hecho por venta directa o por pública subasta, nunca a coste cero». Los populares recuerdan que «sólo el antiguo campo de tiro de La Muela, ya desmilitarizado, está tasado en más de 10 millones de euros».