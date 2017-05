El PP critica que el portal comercial está inactivo

Los populares de Paterna han criticado que la Plataforma Digital El Escaparate (http://www.paterna.es/cupones,) portal para los comercios creado por el Ayuntamiento en 2013 a través del cual éstos tienen la oportunidad de lanzar ofertas exclusivas de manera gratuita, lleva meses abandonada e inactiva.

Los potenciales compradores que hoy quieran acceder a este servicio encontrarná que hay "cero promociones" relacionadas con los comercios de Paterna cuando en otras épocas podía encontrarse decenas de ellas debido a que se realizaba el necesario trabajo previo de dinamización de esta plataforma digital, asegura el PP.

Para la portavoz popular, María Villajos, "ésta es una muestra más de la dejadez del gobierno del Batà que no sólo no trabaja por la promoción el comercio local sino que deja morir los instrumentos que el PP puso en marcha como apoyo a este sector". "Los populares exigimos a los responsables del gobierno del Batà un poco más de dedicación a la hora de apoyar al pequeño comercio y que no todo se quede en discursos que luego se demuestran vacíos de contenido", ha añadido este grupo.

Desde el Partido Popular criticamos además que "el abandono del Escaparate es sólo un ejemplo de la nula gestión que se está haciendo para apoyar a los comercios de Paterna, como también viene sufriendo el mercado municipal". Para los populares, "del mismo modo que ahora se están publicitando algunas iniciativas privadas a través de whatsapp municipal y redes sociales, debería hacerse con las ofertas del conjunto de comercios, como se hacía con esta plataforma digital".