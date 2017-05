El PP rechaza que se vete a vecinos en la comisión del barranco

El grupo popular de Paterna ha tomado la decisión de no asistir a la mesa sobre el barranco de Rubio, en la Canyada, «si en la próxima reunión no se permite la asistencia a los vecinos que no comulgan con lo que está haciendo el gobierno municipal, como forma de protesta y solidaridad con los afectados". Marisa Ferre, representante del PP en esta comisión, explica que «cuando estábamos en el gobierno siempre dimos a la cara, a las duras y a las maduras, jamás rechazamos reunirnos con todos los vecinos tantas veces como lo solicitaron y con presencia del resto de grupos políticos».