Teatre gratuït per a les xiquetes i xiquets de Paiporta

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Paiporta assumirà enguany per primera vegada el cost de les entrades per a les xiquetes i xiquets de la localitat en la campanya 'Anem al teatre'. Totes i tots els escolars tindran accés lliure a aquestes funcions, enfocades al coneixement primerenc del teatre. En edicions anteriors, les entrades costaven 3 euros.

Des de la regidoria de Cultura s'ha volgut prendre aquesta mesura "ja que s'havia detectat que, per a algunes famílies, l'entrada suposava una barrera i, fins i tot, hi havia xiquetes i xiquets que no acudien", ha explicat el regidor de Cultura, Alberto Torralba. Amb la gratuïtat de les funcions "garantim que tots i totes puguen conèixer de prop aquest art, independentment de la situació econòmica familiar", ha conclòs Torralba.

'Anem al teatre' és una iniciativa de Paiporta i 24 municipis més de l'Horta, la Ribera, el Camp de Morvedre i el Camp de Túria per a apropar la població escolar a les arts escèniques. En total, passaran per les butaques de l'Auditori Municipal uns 2.300 xiquets i xiquetes paiportines en les 10 funcions programades.

Les 10 representacions es repartiran entre quatre obres diferents, cadascuna d'elles adaptada a les edats per a les quals estan programades, des de l'escola infantil fins a preescolar i educació Primària. Les funcions són 'La gran recepta de Mina i Zeta', 'Les cartes del Quixot', 'Ciència Club Clown' i 'Diferències clowntastròfiques'.