La familia ofrece una recompensa por la anciana de Torrent desaparecida

Desesperados. Así se encuentran los familiares de Vitelia, la mujer colombiana de 76 años residente en Torrent y que lleva desaparecida desde el pasado 27 de junio. Todas las batidas realizadas por el municipio y los alrededores no han dado resultado para dar con la anciana, que padece alzheimer.

Por este motivo, la familia ofrece una recompensa de mil euros a la persona "que nos llame y nos diga está aquí conmingo", afirman. "Ya no se que más decir o cómo actuar, no se si sentarme y esperar que la policía o la guardia la encuentre... no sé donde más buscar o a quién más pedir ayuda... no sé si echarme a llorar aunque eso no hará que aparezca, pero la desesperación de pasar por todas partes y recorrer cada calle con la esperanza de que esté sentada en algún banco... lo hace cada día mas duro...Pero lo único que sabemos es que está bien...porque desgraciadamente las malas noticias son las primeras que llegan, y gracias a Dios no han llegado malas noticias... así que con la gran esperanza y la gran imaginación, yo como la nieta pienso y creo que alguien este con ella, ayudándola a pasar estos días tan calurosos y estos cambios climáticos...", expresa la nieta de la desaparecida en redes sociales.

Los familiares han descartado que la mujer se encuentre en Torrent y centran ahora su búsqueda en los pueblos de alrededor o València. Además, inciden en sus característicos rasgos de una mujer colombiana para tratar de que la gente se fije y puedan dar con ella.