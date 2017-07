Mislata reclama al Consell que pague lo que debe al centro especial de empleo

El Pleno del Ayuntamiento de Mislata ha instado al Consell a que pague las ayudas que se le adeudan al Centro Especial de Empleo Virgen de la Esperanza de la ciudad. Lo hizo a propuesta del Partido Popular y, como subrayó su portavoz Jaime L. Bronchud, "para atajar una difícil situación de asfixia que están sufriendo familias de Mislata".

El centro presta su servicio en el municipio desde 1988 y da trabajo a once personas, siete de ellas con discapacidad psíquica y tres con capacidad física. "Si el gobierno de Puig no cumple y paga, el centro podrá cerrar muy próximamente" lamentaba Bronchud "tal y como nos han explicado con dolor las familias afectadas".

Por esta razón, el Partido Popular trasladó al Pleno una propuesta que finalmente firmaron todos los grupos y que exige al Consell "que pague lo que debe". "En estos momentos, la Generalitat Valenciana adeuda 14 millones de euros y pone en peligro 8.500 empleos" lamentan los populares quienes señalan "la triste ironía de que quienes venían a rescatar personas las han dejado tiradas". En estos momentos la Generalitat adeuda 14 millones de euros, lo que ha provocado ya el cierre de distintos centros y pone en grave peligro el de Mislata "sin que nadie les haya prestado siquiera atención".

Bronchud anunció que "no podemos ser cómplices del dolor que se les ocasiona a estos vecinos" y ha pedido que "quienes tienen la oportunidad de mejorar las cosas, que son quienes gobiernan, se pongan manos a la masa y den soluciones". "No tiene explicación que sigan derrochando dinero público en caprichos cuando no se atiende a quienes esperan una mano que ayude" ha apuntado.