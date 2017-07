Torrent aplicará a 450 personas la tarjeta para comprar comida

El Ayuntamiento de Torrent pondrá en marcha en el último trimestre del año un «tema estrella de la legislatura», según el alcalde Jesús Ros. Se trata de una tarjeta monedero de la que se beneficiarán unas 450 personas con emergencia social para la compra de alimentos y productos de higiene.

La implantación del sistema, que tiene como objetivo «dignificar la ayuda social que reciben nuestros vecinos», según el concejal Francesc Carbonell, se realizará de forma piloto durante seis meses para analizar su funcionamiento y determinar si se prorroga otros seis. Según detalló el regidor, la tarjeta se entregará a cada familia –unas 140– y se le ingresará cada mes 20 euros para cada integrante del colectivo familiar. «Seremos de los ayuntamientos que más invierte en este tipo de tarjeta y esos 20 euros dobla el coste de un carro de comida que se entrega a cada familia cada quince días en el Punto de Alimentos».

Carbonell avanzó, además, que la tarjeta no tendrá coste para el ayuntamiento y se va a establecer un protocolo para que las compras se realicen en comercios locales. En este sentido, las tarjetas estarán controladas por la entidad bancaria para que no se puedan adquirir productos que no sean alimentos o de higiene personal. Así, se establecerá un restrictivo control sobre las compras y se realizarán cursos de formación para su uso. En seis meses, la inversión municipal ascenderá a 54.000 euros.

Los usuarios de las tarjetas han sido seleccionados por el personal técnico de asuntos sociales dentro del conjunto de asistentes al Punto de Alimentos, en base a unos criterios como «responsabilidad» o «autogestión», apuntó el concejal.

Carbonell incidió en que la tarjeta persigue «la discreción y dignificar al vecino que recibe ayuda social» y es el fruto de siete meses de trabajo de una comisión en la que han estado presentes todas las asociaciones referentes en asuntos sociales.

El concejal aseguró que el Punto de Alimentos seguirá «siendo el sustento» para los vecinos –en torno al millar– y «es insustituible». Carbonell reveló que al inicio del mandato los usuarios al Punto superaban los 4.000 pero que con la mejora económica y un mayor control y auditorías se descendió hasta los 1.300-1.500.