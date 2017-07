Foios se queda sin Ciudadanos. Al menos, en lo que resta de legislatura. Los dos concejales que lograron representación municipal por la formación naranja, Maria Jesús Roig y Vicente Ilerbaig, han presentado un documento por registro de entrada solicitando pasarse al grupo de adscritos tras darse de baja de la agrupación local, al igual que han hecho el resto de militantes de Cs en el municipio.

Roig atribuyó la decisión de desvincularse del partido que dirige Albert Rivera a «circunstancias que no eran las que queríamos» desde hacía meses y «por los cambios y el viraje ideológico» que ha sufrido la formación desde la celebración del congreso. La concejala de Foios apuntó también a cuestiones de índole autonómico.

La regidora explicó que «apostamos por la política municipal» y en varias ocasiones «teníamos que defender cuestiones que no nos afectaban o de carácter nacional o autonómico», mociones que «no veíamos apropiadas». Roig descartó que la medida se haya tomado a la ligera «sino que ha sido consensuada por todos los afiliados -que cifró en más de una decena– y la prueba es que nos hemos ido todos», indicó. Y no son los únicos. En los últimos meses varios concejales de Cs en la C. Valenciana han decidido pasarse al grupo de no adscritos por no compartir el modelo político de la formación naranja. «Somo muchos e igual no estamos todos equivocados», reivindicó Roig.

De cara al futuro, la concejala aseguró que «el único objetivo es trabajar por Foios» y «es lo que vamos a hacer Vicente y yo lo que queda de legislatura, defendiendo las ideas que llevábamos en el programa electoral y por las que nos votaron los ciudadanos de Foios». En este sentido, la que fuera concejala del PP y cabeza de cartel de Cs en 2015 admite que no ve continuidad más allá de 2019.

Por su parte, Jesús Gimeno, secretario de Acción Institucional de Cs en la C. Valenciana, afirmó que el partido «no conocía discrepancias» de la agrupación de Foios con el partido ya que «no comunicó nada por teléfono o por escrito donde manifestara su disconformidad». El también concejal de Moncada recordó que Roig era asesora de José Enrique Aguar en la diputación y que se marchó cuando el diputado se dio de baja del partido tres días después del congreso nacional. «No se dio de baja del partido entonces y lo hace ahora», apuntando Gimeno a «motivaciones personales». El dirigente rebajó a «solo tres» los militantes que tenía la agrupación de Foios y anunció que volverán crear otra «ya que hay gente para hacerlo».