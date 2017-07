La identificació dels elements patrimonials més destacats d'un municipi, és fonamental perquè la seua població els reconega, els identifique i entenga la seua importància com a part de la memòria del passat de la ciutat. De fet, mitjançant aquests béns es pot recordar, des d'un punt de vista didàctic, els fets històrics més importants de la població.

En conseqüència, el ple de l'Ajuntament de Torrent, gràcies al consens de tots els grups polítics amb representació, va aprovar per unanimitat, en el ple ordinari del passat dijous 6 de juliol, una moció del grup municipal Compromís per a la creació del sistema de senyalització del patrimoni del centre històric «Torrent Museu Obert». De fet, aquesta iniciativa ve formant part dels successius programes electorals d'aquest partit des del 2011.

En el document aprovat, en la redacció del qual s'han tingut en compte exemples interessants duts a terme en els darrers anys a Sueca o a València, es proposa la redacció d'un projecte i la seua execució per a la instal·lació d'aquest sistema mitjançant panells verticals disposats al carrer. Aquests s'haurien d'ubicar al costat dels monuments protegits més importants del centre històric, sempre que siga possible, amb la pertinent autorització de la Direcció General de Cultura i Patrimoni i també es podrien establir en altres béns emblemàtics de la resta del municipi. Segons l'acordat, els panells haurien de comptar, entre altres, amb fotografies actuals o antigues del monument i un text en valencià, castellà i anglés amb una explicació de la seua importància historicoartística. A més a més, haurien d'estar implementats amb recursos audiovisuals o audioguies accessibles mitjançant tecnologies digitals, el que permetria realitzar de manera particular, rutes pels carrers de Torrent a través dels seus béns culturals.

D'aquesta forma serà possible identificar el patrimoni més emblemàtic del centre històric de Torrent, protegit pel Pla General d'Ordenació Urbana vigent del 1990. Tot açò perquè la importància d'aquests monuments no s'oblide, sinó tot el contrari, que passen a formar part de manera definitiva i rigorosa, des del punt de vista històric, de l'imaginari col·lectiu local. I, en definitiva, es produïsca la seua valorització per la societat. Alguns dels béns que s'inclouen en aquesta proposta perquè siguen senyalitzats són la Torre andalusina (s. XII) i el seu fossat (s. XIV), l'Església de l'Assumpció de Ntra. Sra. (s. XVI), la Creu de Pere Mora o de Picanya (s. XVI), l'antic Ajuntament, hui Casa de la Cultura (s. XVII), l'antiga casa del mestre José Iturbi, actual Seu de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud (aprox. 1928), el Museu Comarcal de l'Horta Sud (1a dècada del s. XX) o elements arqueològics no visibles com la muralla cristiana (s. XIV).Esperem que aquesta iniciativa es puga dur a terme prompte i amb la més gran qualitat possible, perquè tots puguem gaudir més encara del nostre patrimoni i aquesta senyalització puga optar a alguna de les pròximes edicions dels prestigiosos premis Hispania Nostra. Un patrimoni que no s'hauria de perdre, sinó més bé conservar, restaurar i difondre.