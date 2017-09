Archivada una nueva denuncia de EU contra el Ayuntamiento de Quart de Poblet

Un juzgado ha archivado otra denuncia de Esquerra Unida contra el Ayuntamiento de Quart de Poblet. En este caso, se trata de la interpuesta a raíz de los reparos formulados por la Intervención municipal por el periodo de tiempo en que el servicio de limpieza viaria se prestó con el contrato extinguido, al ser inminente la creación de la empresa pública. El consistorio alegó que no tenía sentido sacar a concurso una contratación que en dos o tres meses había que rescindir. No obstante, EU fue al juez.

«No entendemos cómo en Esquerra Unida no se cansan de hacer el ridículo. Levamos años soportando denuncias falsas y difamaciones, y es intolerable. No nos negamos a darles información y aclararles dudas, pero no preguntan supongo que para que no se les estropee el titular. Yo les insto a que trabajen y dejen de colapsar la Justicia, que bastante tiene», ha afirmado el concejal de Hacienda y Empresas Públicas, Bartolomé Nofuentes.

En este sentido, Nofuentes ha recordado que la última instancia judicial que desmontó las acusaciones de EU fue el Tribunal de Cuentas, «al que no dudaron en acudir para luego no fundamentar sus denuncias» cuando se les requirió para ello, añade el gobierno local socialista. «Previamente y durante años, se han ido rechazando una tras otra más de una decena de denuncias partidistas ante la Fiscalía y diferentes juzgados». El edil y diputado provincial añade que «además de la vía judicial, utilizan los medios de comunicación y las redes sociales para manipular y distorsionar la información».