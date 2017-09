Autobús gratis una semana en Puçol

Por segundo año, viajar por Puçol en el autobús municipal será gratis a lo largo de esta semana hasta el día 22 de septiembre. Incluye todos los trayectos entre la playa, el casco urbano y las urbanizaciones, todas las paradas y a todas horas, de lunes a viernes. El ayuntamiento repite la propuesta que tan buen resultado dio el pasado año para potenciar alternativas al coche y a las motos.

El año pasado se celebró por primera vez la Semana Sin Coches con una iniciativa que sorprendió a todos los vecinos, incluido el conductor del autobús municipal que debía explicarles, uno por uno, que no había que pagar en ningún trayecto a lo largo de la semana. "Los primeros viajes, en torno a las 7.30 de la mañana, son los que más vecinos suben, sobre todo del casco urbano a las urbanizaciones", comentaba Juan, el conductor del autobús. "Cuando a todos los que estaban en cola les decía que el viaje era gratis, no se lo creían. Algunos pensaban que era una broma. Les he enseñado los carteles y hemos hablado de la semana sin coches€ pero este primer día para todos es una auténtica sorpresa".

El autobús, ahora en septiembre, tiene un usuario habitual muy definido: a primera hora, trabajadoras domésticas en las urbanizaciones; por la mañana y a mediodía, estudiantes del instituto que acuden a la Renfe; por la tarde, personas mayores que se acercan a disfrutar de la playa y otros.

Todos ellos tienen todos los viajes gratis hasta el día 22, una iniciativa que para Juanjo Manzaneque, concejal de Mobilidad Sostenible, le parece fundamental: "No hay que olvidar que la movilidad sostenible no sólo produce beneficios económicos, también en el medio ambiente y en la salud de los vecinos. Por todo ello pensamos que ha llegado la hora de democratizar la calle, dándole prioridad a sus principales usuarios, los peatones, y reduciendo al mismo tiempo el espacio abusivo que ocupan los vehículos".