Montaner propone ir aumentando los recursos

A pesar de que ya existía una de estas bases intercambiadoras, situada en Nuevo Centro, tras muchas tramitaciones, el perímetro se amplía. Así lo afirmaron ayer Michel Montaner, presidente de la Mancomunitat, Julia Company, presidenta del Ivace y Giussepe Grezzi, concejal de mobilidad sostenible del ayuntamiento de València. Grezzi aplaudió el «trabajo conjunto» de las diferentes instituciones y recordó lo positivo de «hablar y 'comboiarse' para compartir servicios y ayudar a la ciudadanía a moverse». «Es el primer paso para que el área, que tiene unas condiciones óptimas para ir en bicicleta, esté toda conectada».

Montaner destacó la importancia de «no caer en la conformidad» e ir aumentando los medios para fomentar un mayor uso de la bicicleta. En este sentido, la organización, desde el Ivace, tiene previsto ampliar a cuatro estaciones más en los próximos meses. Asimismo, recordó que hay que mejorar todo tipo de transporte público pues «todavía hay pueblos que no disponen de un transporte digno, cuyo servicio de autobús no es el adecuado o poblaciones donde el metro tantas veces prometido todavía no llega». Por su parte, Company, destacó que València es la primera ciudad europea en disfrutar de un sistema integrado de intermodalidad de bicicleta pública en su área metropolitana.