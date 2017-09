El jefe de la Policía Local ayuda a una mujer que dio a luz en una furgoneta

Una mujer dio a luz ayer en una furgoneta a su quinto hijo, en la zona limítrofe entre Albuixech y Museros. El jefe de la Polícia Local de Albuixech, Xavier López, acudió y auxilió a la mujer en persencia de otros agentes de la Policía Local de Museros. López asegura que ayudó a cortar el cordón umbilical del bebé, además de «quitarle varios tapones que tenía en la nariz y en la boca», y a extraer la placenta a la madre debido a que se había quedado atascada.

El aviso del suceso entró al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) sobre las 11 horas y en él se informaba de que una mujer, que se encontraba en la 37.ª semana de gestación, estaba de parto de su quinto hijo.

Xavier López ha explicado a este periódico cómo sucedió y su experiencia personal tras vivir lo acontecido. «Acudimos mi compañero y yo tras recibir el aviso del 112. Al llegar se encontraban también los agentes de la Policía Local de Museros y vimos que el bebé ya había nacido».

Fue en ese instante cuando López decidió entrar en acción y atender a la mujer y a su hijo. «Procedí a cortarle el cordón umbilical al niño. Después, al ver que a la madre se le había quedado la placenta atascada, no me lo pensé y procedí a sacársela con todo el cuidado y la atención posibles».

«No te esperas que te toque cubrir a ti algo así. Nunca había estado en ninguna situación parecida», comenta el agente de Albuixech. Por suerte para todos los implicados, Xavier López había realizado hace un par de años un curso voluntario gracias al CICU que le proporcionó conocimientos para actuar ante situaciones como las que vivió ayer. «A pesar de que hace tiempo que lo realicé, en ese momento se me encendió una luz y me acordaba de todo lo que nos explicaron. No me preguntes por qué», reconoció

La mujer, en perfecto estado junto a su hijo, se encontraba en la furgoneta de camino a urgencias porque sentía contracciones. «Afortunadamente todo salió bien, gracias a la tranquilidad de la madre», comenta el policía.