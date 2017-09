Terrabona recibe el premio ONCE 2017

La cooperativa de Picassent Terrabona ha sido galardonada con el premio solidario de la ONCE Comunitat Valenciana 2017. El jurado ha reconocido a esta empresa local por contribuir a la empleabilidad de las personas con discapacidad a través del cooperativismo, favoreciendo así el desarrollo de la Economía Social. Mª Jose Primo Aguado, socia fundadora de la Cooperativa, y Jordi Vila, socio trabajador, fueron los encargados de recoger esta distinción en un acto celebrado en Paterna. Los Premios Solidarios de la ONCE Comunidad Valenciana 2017, reconocen y premian aquellas personas, entidades, instituciones o medios de comunicación que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia, procurando la inclusión social de toda la ciudadanía, la normalización y la autonomía personal, la accesibilidad universal, la vida independiente, que sean ejemplo de buenas prácticas, coincidentes con los valores esenciales de la Cultura institucional de la ONCE y su filosofía que impregna la economía social y los objetivos del tercer sector.