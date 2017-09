AVA desvela que el Consell sólo permitirá quemar la paja en un 33 % de los arrozales

El enfrentamiento en el que ha desembocado el debate sobre la quema de la paja del arroz parece lejos de solucionarse. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) desveló ayer cifras que parecen no contentar a nadie, ni a los agricultores ni a los ecologistas. Según el sindicato, el Consell estudia autorizar la quema de unas 5.000 hectáreas -las que se encuentran en las zonas más bajas-, mientras que se prohibiría en las 10.000 restantes -las radicadas en las áreas más altas- del parque natural de l'Albufera y la zona más próxima a la ciudad de València y al área metropolitana, el perímetro más afectado por el humo. Se imponen así, según AVA, las intenciones del secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro (Compromís-Els Verds), que confrontan con las de la consellera Elena Cebrián y el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero (PSPV-PSOE), que se habían comprometido a autorizar un año más las quemas (aunque con una ampliación de las restricciones y las exigencias) y continuar con la búsqueda de alternativas viables que podrían dirigirse a la reutilización de la paja para la obtención de combustible. El Consell no confirmó ayer las cifras de AVA y afirmó que no había nada oficial todavía.

El hecho es que hoy está prevista una nueva reunión en la que el choque de posicionamientos parece inevitable, aunque el mundo agrícola no ve demasiado posible que Álvaro ceda en sus planteamiento. AVA-Asaja, junto a las comunidades de regantes, las cooperativas, otras organizaciones agrarias y buena parte de los ayuntamientos de la demarcación afectada vienen reiterando desde hace mucho tiempo que a fecha de hoy no existe ninguna alternativa viable a la quema de la paja, por lo que la referida opción sigue siendo la más plausible, razonable y ventajosa tanto desde un punto de vista medioambiental como desde una perspectiva fitosanitaria y de la propia rentabilidad del cultivo. «La última decisión de la conselleria sobre este punto supone además un cambio de rumbo respecto a los planes iniciales que manejaba, puesto que existía un compromiso verbal para autorizar este año la quema y los arroceros estaban a la espera de la resolución que formalizase legalmente la puesta en marcha de esta medida», argumentó ayer el sindicato.

La Unió de Llauradors fue un poco más lejos e instó ayer a los agricultores a quemar la paja del arroz aunque la conselleria no lo autorice ya que, de lo contrario, «creará un grave problema medioambiental en el parque natural de l'Albufera y un grave perjuicio económico a los arroceros». Prácticamente, el llamamiento es a la rebelión. La Unió está dispuesta a emprender acciones de protesta y a aconsejar a los productores la quema de la paja en sus explotaciones si no se adoptan medidas consensuadas con la administración para realizar esta práctica de forma ordenada con el fin de evitar posibles molestias. La inmensa mayoría de la paja segada esta campaña se encuentra «a cordón» en los campos y «no quemarla ocasionaría unos perjuicios aún mayores que los conocidos por el aumento de la anoxia, el hongo de la 'Pyricularia Oryzae' y las malas hierbas que han empeorado de manera terrible en los últimos años». En los años anteriores se registraron graves problemas por la putrefacción y malos olores, con las aguas negras.

Mediación de Puig

La Unió indicó que para la campaña de este año ya no hay tiempo material de organizar ninguna otra solución a este grave problema y emplazó a la conselleria a «que considere las graves consecuencias de no permitir quemar ordenadamente la paja en todo el parque». «Los arroceros no tenemos ninguna otra alternativa viable a la quema a estas alturas y es una irresponsabilidad no autorizarla, no hacer los deberes cuando toca y pese a las promesas transmitidas en su día nos parece muy peligroso», señaló ayer Enric Bellido, responsable del sector del arroz de la Unió. En esta línea, apostó por «realizar una quema de la paja de forma racional, espaciada en el tiempo y únicamente aquellos días en que realmente no provoque molestias, y todo tutelado por la propia conselleria».

Según Bellido, los arroceros han llegado a un nivel de hartazgo que prefieren «quemar la paja del arroz dentro de nuestra propiedad que cobrar unas ayudas agroambientales que Conselleria de Agricultura no paga desde hace dos años».

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, consideró que lo que está sucediendo en la conselleria de Agricultura «refleja la difícil cohabitación entre los partidos que la dirigen y eso es algo muy negativo porque va en detrimento de los administrados, de los agricultores». Aguado señaló que se trata de un asunto muy delicado y agrega al respecto que si «no se encuentra una solución adecuada pediré la mediación del presidente de la Generalitat, Ximo Puig». Los agricultores ya amenazaron con movilizaciones en València con los tractores. Día clave el de hoy para desenmarañar un conflicto agrícola mutado en enfrentamiento político.