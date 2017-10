Ciudadanos pide disculpas a las Fallas sobre sus críticas a la "torrà" cerca de la Torre

El grupo municipal de Ciudadanos de Torrent ha pedido disculpas por la crítica que emitió el lunes sobre los daños causados a la Torre de Torrent a causa de una "torrà" de las fallas. "Quiero expresar mi mas sinceras disculpas a todas las personas que se han visto afectadas", ha dicho el concejal Enrique Campos, en un comunicado.

Ciudadanos asegura que su intención era proponer una ubicación "más adecuada" para la actividad pero nunca que se prohibiera."Personalmente estuve en el acto y he de decir que fue espectacular la forma en la que se desarrolló", dice ahora el edil. Ciudadanos denunció que la barbacoa se había realizado a menos de un metro de la Torre, lo que fue desmentido por el concejal de Fiestas, Alfred Costa.

"Sobre las supuestas manchas que han causado malestar, es evidente por fotografías mas antiguas que ya estaban en ese momento", dice Campos para añadir que, no obstante, "no era el objeto de la noticia, por lo que evidentemente el restaurante Los Abetos no es responsable de las mismas".

Aunque Ciudadanos criticó la cercanía de las brasas respecto al monumento que está catalogado como Bien de Interés Cultural, ahora afirma que "es evidente que estaba entre 3, 4 o 5 metros, siendo el error de contabilizar la mancha del suelo como el lugar de la parrillada". La formación matiza además que "no existe ningún articulo en la Ley del Patrimonio Valenciano que lo prohíba pero sí en su Articulo 39 que se tenga especial en cuenta su máxima protección en diferentes formas".

"Entendemos el malestar causado, y esperamos que no se interprete como una prohibición de la fiesta sino una mejora para la protección.

No quiero que en ningún momento la festividad de los 50 Aniversario de las diferentes Fallas se vea empañada por esta noticia, pues son los auténticos promotores de las fiestas de Torrent junto Moros y Cristianos o la Semana Santa", asegura Enrique Campos.