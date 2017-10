El PP reclama al alcalde que aborde las "irregularidades" de la era socialista de Xirivella

El alcalde de Xirivella, Ricard Barberá, realizará una consulta al Consell Jurídic Consultiu sobre un decreto de prescripción de tributos de la época del PSOE en el ayuntamiento de más de 235.000€ pendiente de resolver, según ha informado recientemente. Para el Partido Popular de Xirivella, esto "no es más que una forma de ganar tiempo y de aparentar un interés en la resolución del problema mayor que el de Michel Montaner". Por su parte, el exalcalde socialista se ha mostrado durante sus dos años de mandato "especialmente interesado en que el asunto no se resolviera", respaldado, precisamente, por la "inacción de su socio" Barberá que, durante este tiempo, "no ha obligado a Montaner a hacer nada al respecto".

Por su parte, el PP de Xirivella manifiesta un "verdadero interés" por resolver la cuestión y" ve necesario trasladarla" al Tribunal de Cuentas, "para velar así por el interés general" de los vecinos de la localidad. Los populares consideran que debe recurrirse el auto de la sentencia condenatoria y "depurar responsabilidades", ya que quedan todavía más de 800.000€ sobre los que el juez no ha señalado como responsable al recaudador, y se trata de dinero de los vecinos de Xirivella. Desde el PP se preguntan "quién es el responsable de la merma en las arcas públicas del municipio", por qué Montaner ha evitado la resolución del tema durante dos años y si el alcalde Barberá "seguirá inmóvil frente al problema, poniendo en duda así la excelencia y transparencia en la gestión pública de la que hace gala su partido. Esta actitud hace pensar que quizás haya quedado "todo arreglado" en el pacto de gobierno".