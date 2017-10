Baldoví pide "un trato" justo para la Comunitat Valenciana en Madrid

"No estamos pidiendo limosna ni perdón al Estado español" y "tenemos el dudoso honor de ser el farolillo rojo" en una liga de campeones de economía son dos aserciones que, al parecer de la coalición Compromís, dan una idea sobre la situación en la que se encuentra la Comunitat Valenciana entre el conjunto de las comunidades autónomas españolas en cuanto a financiación.

Con el lema "Per un tracte just", la Casa de Cultura de Burjassot acogió el pasado jueves al atardecer una charla sobre financiación autonómica –"Per un finançament just"– organizada por Compromís per Burjassot y Compromís per Godella en la que intervinieron el diputado al Congreso Joan Baldoví; la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando; la alcaldesa de Godella, Eva Sanchis, y la portavoz de Compromís per Burjassot, Lluna Àrias. El acto, que condujo el secretario local del partido, Xavier Mínguez, forma parte de la campaña de acción y reivindicación que la coalición valencianista viene realizando para denunciar que "nuestra autonomía está doblemente discriminada por el Gobierno central".



Baldoví y Ferrando se centraron en el hecho de que la Comunitat no solo es la "peor financiada", sino también "el territorio que menos inversiones recibe de todo el Estado" y "el único que, a pesar de tener una renta per cápita inferior a la media estatal, aporta a las arcas del Estado como si estuviera por encima", por lo que el Estado "condena a la Comunitat con unas contribuciones fiscales injustas y desproporcionadas que la abocan a la inviabilidad económica".

Por su parte, Sanchis y Àrias abordaron la falta de inversiones en sus respectivos municipios, Godella y Burjassot, para llevar adelante proyectos de infraestructura aún pendientes de ejecución.