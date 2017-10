El ´boom´ de hacerse la bebida vegetal en casa

La horchata es posiblemente uno de los alimentos más característicos de València. Sin embargo, su pronta fecha de caducidad es un problema para las personas de fuera de la capital valenciana que desean tomarla. Es por ello que al empresario de Alboraia Andoni Monforte, fundador de Monorxata, se le ocurrió la idea de fabricar Chufamix junto a su compañera Itziar. Así, esta herramienta ha dado la posibilidad de crear horchata casera a partir de la chufa, así como otras bebidas vegetales, en gran auge actualmente.

«La idea inspiradora de Chufamix surgió el 5 de enero del 2012, en un pequeño pueblo llamado Cascante del Rí­o (Teruel). Mi compañera Itziar estaba haciendo un puré de verduras con una batidora cuando la imagen de nuestro obrador artesano de horchata en Alboraia vino a mi mente. Fue entonces cuando Itziar me dijo: ¿Qué pasarí­a si en vez de chufa metemos almendras, o avena? Es ahí cuando vimos que también se podían hacer bebidas vegetales», comenta Monforte.

Chufamix es un invento patentado a nivel europeo. Desde su creación, este utensilio fabricado en València ha conseguido estar presente en 40 países. Fue hace cinco años cuando empezaron las primeras ventas oficiales. «En septiembre de 2012 tuvimos las primeras compras por parte de los clientes. Empezamos siendo una pequeña tienda online y poco a poco nos hemos ido expandiendo», explica Andoni Monforte.

Esta presencia a nivel internacional hace que Chufamix cuente con una diversa variedad de clientes, a los que Monforte divide en tres tipos: Los enamorados de la horchata, los veganos/crudiveganos y las personas que son intolerantes a la lactosa, para las que «Chufamix viene perfecto». Todos ellos tienen algo en común, y es que valoran mucho el aporte nutricional de las bebidas vegetales que pueden fabricarse.

Otra de las características que destaca el fundador de Monorxata es su sencillez y el barato precio al que sale la bebida. «Una leche de avena ecológica puede costarte unos dos euros y medio, con Chufamix la bebida sale a cuarenta céntimos de euro».

Por otro lado, Chufamix ha permitido difundir en muchos países de Europa la existencia de la chufa ya que ha estado presente en varias ferias internacionales. «La primera feria a la que asistí fue en febrero de 2013 en Núremberg (Alemania). Estaba muy nervioso porque no tenía ni idea de lo que iba a pasar. No pensábamos que a la gente le fuera a interesar esto», explica. El asombro llegó cuando su puesto no paraba de formar colas de decenas de personas.

En cuanto a las previsiones de futuro, Monforte tiene la esperanza de que sean «muy interesantes». «Estamos convencidos de que vamos a vender millones de Chufamix en los próximos años», elucubra. Aun así, Monfort ve las copias falsas procedentes de Asia como «una amenaza real».

El empresario espera seguir difundiendo la chufa a todo el mundo y demostrar a todas las personas «que es muy fácil hacer tu propia horchata auténtica».