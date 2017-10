Guanyant Torrent impulsa la reforma del nuevo reglamento de animales

Guanyant Torrent ha hecho pública la "firme voluntad de mejorar la calidad de vida de las personas, pero también del vecindario no humano existente a la ciudad" coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Animales.

Por esta razón, colabora en la redacción de la nueva "Ordenanza Municipal de Protección y Defensa de los Vecinos no Humanos", realizando propuestas en el Consell de Protecció Animal, que se encuentran listas para que los técnicos realicen la última lectura antes de pasarla en consideración al conjunto de fuerzas políticas que configuran el plenario de la Corporación Municipal.

El nuevo texto redactado por los representantes de Guanyant Torrent en este órgano de participación sectorial, recoge los procedimientos a seguir con el abandono, cada año, de centenares de perros, gatos y otros animales de compañía. Igualmente se prevé cómo actuar ante la tragedia sus crías, nacidas en la calle entre la basura o bajo las ruedas de los coches, "condenados a una vida de sufrimientos y a una muerte indigna a la carretera, a la perrera, a golpes, por el veneno".

Guanyant Torrent ha denunciado asimismo las prácticas humanas, que convierten los animales en juguetes "hasta que el capricho se acaba". Pero también subraya cómo son víctimas de los intereses económicos que genera su compra y venta, haciendo uso de ellos, y mucho más con la llegada de la industrialización, del desarrollo tecnológico.

Para la plataforma ciudadana, los vecinos no humanos son las víctimas de los otros espectáculos como los circos, el zoos, los safaris o los acuarios; de la industria de la experimentación de cosméticos, productos de limpieza, medicamentos, entre otros; de la industria del vestido y, sobre todo, de la industria de la alimentación, que son torturados y muertos, cada día.

Guanyant opina que "ya es hora de cambiar las cosas". "De dejar de gastar el dinero público en tortura, dinero que podemos gastar en las personas y los otros animales. Una parte, pequeña si la comparamos con el grueso del que se lleva la industria taurina, tendría que ir destinada a campañas de esterilización de perros y gatos, para evitar la tragedia de la calle, y a apoyar a las protectoras que atienen los animales y que, con el esfuerzo de su gente y hasta que lo permiten sus capacidades, cubren el que las administraciones dejan de lado", critican.

Por las representantes de Guanyant Torrent en el Consejo Animalista Municipal, "como que el progreso supone dejar de lado viejas formas de hacer que no se avienen a los nuevos tiempos, que ya no sirven para hacer todo aquello nuevo que hemos aprendido o que hemos descubierto que no eran buenas, es hora de progresar. Es hora de tener en cuenta los intereses y los derechos de los vecinos no humanos, que no son pocos: nada más y nada menos que el derecho a su vida, digna y en libertad, y el derecho a no sufrir ningún abuso ni ningún mal".