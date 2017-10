El músic Joan Cerveró rep el guardó a Manises

El músic maniser Joan Cerveró, que va viure el seus inicis musicals a L'Artística Manisense, va rebre el Premi 9 d'Octubre de l'Ajuntament de Manises en reconeixement a la seua trajectòria.

Compositor, director i percussionista, Joan Cerveró (Manises, 1961) es defineix a ell mateix simplement com a "músic". Tal com va recordar en el vídeo que es va projectar durant l'acte, els seus inicis musicals estan directament lligats a la posada en marxa de L'Artística Manisense, a finals dels anys seixanta, on es va apuntar amb el seu germà per suggeriment de son pare. "De repent allí trobàrem un munt d'amics que estaven buscant el mateix que nosaltres. I començàrem a tindre companyerisme al voltant de la música", explica. "La música és per a fer-la en companyia -afegeix- i això és el que més m'agradà, que de repent jo tenia amics músics que lluitaven pel mateix que feia jo i que estaven en la mateixa activitat, disfrutàvem, patíem i rèiem. Jo m'ho he passat molt bé en la música."

Format als conservatoris de València, Madrid, Barcelona i la Guildhall School of Music de Londres, Joan Cerveró ha destacat per la seua tasca en la música contemporània i com a compositor de música escènica, labor per la qual ha rebut diversos premis. Des de 1994 dirigeix el Grup Instrumental de València, i ha dirigit com a invitat en els principals teatres espanyols. Té, a més, experiència en els camps de les arts plàstiques, la docència i la divulgació musical.

L'acte, que va tenir lloc a l'Auditori Germanies de Manises, va comptar amb l'actuació del grup de cambra Camerata de L'Artística Manisense dirigit pel mestre José Miguel Micó Castellano, director d'honor de L'Artística Manisense que va estar al capdavant de la banda de la societat entre 1974 i 1997. Micó, que participa també en el vídeo, destaca de Joan Cerveró "les seues ganes d'aprendre" i "el seu afany pel treball, per la música i per altres arts". "Tot el temps que jo el conec no ha parat de fer coses diferents", explica durant el vídeo.

Joan Cerveró reconeix que té una "vinculació emocional" amb Manises i que no s'esperava este premi. "Em sent molt orgullós perquè no és un reconeixement només a mi, sinó un reconeixement al fet que els pobles que tenen música i que tenen músics poden ser millors pobles. I en este premi estan tots els meus companys de la banda, i també de l'institut. Jo no he fet res a soles, el que jo he fet també els ho dec als meus pares, als meus mestres, al meu mestre Micó, al meu mestre del Conservatori i als amics", conclou.