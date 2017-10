"Torrent ha dejado de ingresar este año 25,8 millones"

Sin el veto de Mariano Rajoy y el PP y con una financiación justa la ciudad de Torrent dispondría de 25´8 millones de euros más al año para poder invertir en infraestructuras y en la mejora de servicios sociales para sus vecinos y vecinas. Así lo aseguraron el director de gabinete del presidente de la Generalitat Valenciana, Arcadi España, y el secretario de Relaciones Institucionales de los socialistas valencianos, Carlos Fernández Bielsa, en un acto organozado en la sede del PSPV de la ciudad, en el que explicaron a los vecinos y vecinas cuáles son las consecuencias directas.

En esta línea, Arcadi España explicó que el actual sistema de financiación hace que la Comunitat Valenciana pierda con respecto a la media 1.300 millones de euros, cifra que en 2018 se elevará hasta los 1.600 millones. Eso significa, matizó, "que el próximo año la Comunitat Valenciana perderá al minuto 3.000 euros que podríamos destinar a solucionar la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas".

El jefe del gabinete aseguró que sólo en Torrent van a dejar de ingresarse 25´8 millones de euros el próximo año, una cantidad que sugirió que podría emplearse para" la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia, el Ambulatorio de Parc Central o en el histórico Pont del Barranc de Torrent" (aunque no son competencia municipal), unas infraestructuras que "ahora la Generalitat empieza a construir con un gran esfuerzo pese a su gran infrafinanciación, pero que "sin la discriminación de Rajoy podrían estar acabadas".

Arcadi España y el alcalde de Mislata y presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, Carlos Fernández Bielsa, aportaron esos datos dentro de la campaña puesta en marcha por el PSPV en todos los pueblos de más de 20.000 habitantes y en todas las comarcas de la Comunitat Valenciana hasta el próximo sábado "para explicar qué supone para cada uno de los municipios el bloqueo del Gobierno de Mariano Rajoy a un nuevo modelo de Financiación". "No estamos hablando de algo genérico o lejano, sino que es un dinero que nos pertenece, que el Gobierno no nos facilita y con el que podríamos construir infraestructuras básicas como los institutos para nuestros jóvenes", señaló por su parte Fernández Bielsa.

Por ello, con estos actos los socialistas persiguen ir más allá de la militancia del PSPV, y han reunido a las asociaciones y colectivos de la sociedad civil del municipio y de la comarca para informarles de hasta qué punto lastra al desarrollo económico y social valenciano la infrafinanciación. "El actual sistema está caduco, se debería haber renovado en 2013 y cada año perdemos, con respecto a la media española, 1.300 millones de euros" explicaba el también alcalde de Mislata quien también insistió en que "no hay ninguna razón para que Madrid actúe con tanto desprecio hacia la Comunitat y para que menoscabe sistemáticamente la dignidad de los cinco millones de valencianos y valencianas".

Los dirigentes socialistas incidieron en Torrent en la necesidad de que "tomemos conciencia de lo que perdemos con este bloqueo, ya que si el Gobierno no ingresa a la Generalitat el dinero que nos corresponde, el Consell no puede invertir en los servicios sociales, sanitarios, educativos o ayudas al comercio, el turismo o la industria que necesita este municipio". "Estamos a la cola de España, los valencianos y valencianas somos los que menos dinero tenemos per cápita para educación, sanidad y servicios sociales y tenemos que poner fin a esta situación" concluyó Arcadi España.