La llarga "cremà" de Renaixement a Torrent

El monument Renaixement, plantat als peus de la Torre de Torrent, va haver de ser enderrocat ahir per una retroexcavadora perquè, una hora després d'haver-se pres foc no cremava. Les flames sols afectaron a tres punts de l'estructura tubular, que romania intacta mentre el públic es marxava.

Després d'un bell espectacle de pirotècnia que era l'avantsala de la "cremà", el foc va començar a devorar el monument que fa una mica més d'un any es va plantar en el desert de Nevada, als Estats Units, dins de festival Burning Man. Renaixement ha sigut el centre de les celebracions del 9 d´Octubre a Torrent.

De fet, la "cremà" estava prevista anit a les 21.30 hores, després del concert que havia abarrotat la plaça on s´ubica la Torre, una vegada va acabar la processó cívica. La pirotècnia va fer cremar el monument per tres punts encara que no va aconseguir destruir la sòbria estructura tubular.

Els bombers i els responsables de Protecció Civil de Torrent van intentar que es cremara llançant caixes de cartó i palets de fusta. Però una hora més tard, el propi regidor de Festes, Alfred Costa, amb el consentiment dels artistes, David Moreno i Miguel Arraiz, va fer vindre a una retroexcavadpra perquè tombara el monument. Quan la màquina va començar a enderrocar-lo, es varen escoltar xiulits del públic.

El propi alcalde de Torrent, Jesús Ros, va ironitzar dient que 60 anys després de la "tombà" de les falles (un episodi en ple franquisme en el qual les comissions varen tombar el monument en protesta per una decisió de les autoritats i que va provocar la prohibició de la festa durant anys), s'havia repetit la història "encara que aquesta vegada per a cremar una falla".

Programa d'activitats

Eixa mateixa vesprada, Torrent va celebrar una processó cívica en la qual no faltaren els símbols més emblemàtics de la festa. I en els dies previs, la ciutat va gaudir d'actuacions com la del cantador Apa, exposicions, activitats solidàries, una fira gastronòmica i, fins i tot, l'apertura d'un centre d'interpretació de la festa, que pretén ser l'origen del futur museu faller.

Altres activitats que s'han desenvolupat a la ciutat durant el cap de setmana són l'homenatge a la senyera, una partida de pilota, teatre al carrer, visites nocturnes a la Torre o un espectacle musical projectat sobre el monument. El programa ha tingut un fort component faller donat que es va fer un debat sobre el futur de la festa i un sopar a la fresca de les vuit comissions que celebren 50 anys.