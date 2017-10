Reivindicació d´un finançament just en el discurs de Carlos F. Bielsa

L'Ajuntament de Mislata va celebrar ahir un ple extraordinari per a lliurar les distincions del 9 d'octubre, un reconeixement a destacats col·lectius de Mislata que en els seus àmbits o disciplines han contribuït a fer del municipi un referent. Davant un saló de plens abarrotat de públic, varen arreplegar la seua distinció l'Associació de Dones de Mislata i el club Mislata Futbol-Sala, que enguany celebren el seu 25º aniversari, i el Centre Instructiu Musical, pels seus més de cent anys d'història cultural i musical.

Abans del lliurament de les distincions, l'alcalde, Carlos Fernández Bielsa, va pronunciar el tradicional discurs del 9 d'octubre, un missatge sempre reivindicatiu i amb marcat caràcter polític amb el qual cada any es dirigeix a la ciutadania de Mislata. Enguany, el missatge es va centrar a denunciar la "infrafinanciación" que pateix la Comunitat i en un crida al diàleg com a única via per a superar la convulsa situació política que es viu a nivell nacional.

Bielsa va fer un recorregut per la història de la Comunitat Valenciana fins a arribar a ser una "regió de prosperitat, de riquesa productiva i d'enorme potencial social". No obstant açò, va dir l'alcalde, ara és moment de reivindicar allò que ens correspon: "Hem de dir, ben alt i clar, que València mereix millors infraestructures, com el Corredor Mediterrani, tan necessari per a unir persones, obrir portes a la nostra economia i escurçar distàncies entre pobles i ciutats".

En la línia del discurs institucional de la Generalitat Valenciana per a aquest 9 d'Octubre, Bielsa va insistir que "el creixement ha d'anar acompanyat d'un finançament just que ens permeta seguir desenvolupant i ampliant els pilars bàsics de qualsevol societat: els serveis socials, la sanitat, l'educació i la cultura".

Sobre l'actual conjuntura política, l'alcalde va dir que davant un desafiament com aquest "no podem oblidar que la unió fa la força i que hem d'aprendre a refer els acords que ens conviden a l'enteniment en pau". En opinió de Bielsa, "la política ha de servir per a sanar ferides i cercar un marc de convivència plural, divers i respectuós" i ha finalitzat recitant el poema de Blas d'Alturó que porta per títol "Demane la pau i la paraula".

Després del discurs es varen lliurar les distincions. Les primeres a rebre-ho varen ser les integrants de l'Associació de Dones de Mislata, el col·lectiu més antic del moviment associatiu de dones, que enguany celebra la seua 25º aniversari.

Mateixa efemèride celebren també enguany els següents a arreplegar la Distinció 9 d'Octubre, el Mislata Futbol-Sala. L'Ajuntament de Mislata ha reconegut a aquest club esportiu la seua dilatada trajectòria i la seua aposta per la transmissió dels valors lligats a la pràctica esportiva, especialment entre els més xicotets.

Els últims a arreplegar el guardó varen ser els dirigents del Centre Instructiu Musical de Mislata, una gran família amb més de cent anys d'història que avui hanvisto reconeguda el seu important labora en la promoció i difusió de la cultura i de la música en la ciutat.