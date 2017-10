Protectoras y veterinarios, a favor de la toma de ADN

Protectoras y veterinarios están en permanente contacto con los dueños de los canes y nadie mejor que ellos saben las repercusiones que tienen la medida de recoger muestras de ADN para poder identificar a los canes a los quepertenece el excremento depositado en la vía pública. La asociación animalista Conexión Felina, muy activa en Mislata, pionero enla recogida de muestras de ADN, asegura que está «a favor» de la recogida de muestras, aunque no solo por favorecer la identificación de los dueños que no recogen las heces. «Esta medida es muy importante para la identificación de animales extraviados, que han sido robados, abandonados o atropellados», señala José Carlos Peral, de Conexión Felina.

Peral destaca que esta recogida de muestras «es totalmente gratuita para los dueños ya que son los ayuntamientos los que se hacen cargo de los costes».

Además, desde Conexión Felina explican que en la zona céntrica de Mislata sí se está observado una mejora de limpieza en las calles y se tiene localizados a los perros, «no así en las zonas de confluencia con otros municipios, donde no se puede controlar que el dueño de un perro en Valencia deje suelta a su mascota y se meta en otro término».

Por otro lado, Javier Zamorano, de grupo Veterinario Torrent, asegura que si bien considera muy beneficiosa la toma de ADN para favorecer la limpieza de los viales públicos de heces caninas, cree que esta medida viene ligada a la subvenciones municipales. «En el momento en que un ayuntamiento deje de costear los análisis esta medida dejará de ser efectiva ya que losdueños consideran que ya deben poner el chip para encima gravar aún más el coste de manteener a su can con la toma de ADN», explica. Javier Zamorano considera que no es viable utilizar el ADN para localizar a un perro extraviado ya que eso tiene un elevado coste que no todos pueden asumir».