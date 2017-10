El PP denuncia que solo un agente vigila el edificio consistorial

La seguridad de los edificios municipañes y especialmente del Ayuntamiento de Torrent, donde trabajan 300 personas, distribuidas en ocho plantas, y otras tantas lo visitan diariamente, ha sido puesta en cuestión por el Partido Popular y por el sindicato Spplb.

El edil del PP Nacho Carratalà ha denunciado que un solo Policía Local se hace cargo de toda la seguridad del edificio y allí «tiene la función de gestionar el control de accesos, visionar las cámaras de seguridad y atender los posibles incidentes que puedan producirse teniendo que abandonar su puesto para resolver la incidencia». Carratalà señala también deficiencias como el escáner de rayos X de la entrada, que lleva más de seis meses estropeado, así como falta de personal o cámaras averiadas. El concejal pregunta si se está cumpliendo el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista y pide medidas al alcalde.

Por su parte, el sindicato Spplb ha remitido un escrito al gobierno local en el que señala el problema que se genera cuando el único agente tiene que ser sustituido por vacaciones o bajas, por otros que no conocen a la totalidad de la plantilla y tienen que identificar a los trabajadores. Por ello, proponen algún sistema magnético de identificación.



«El PP crea alarma»

Por su parte, el edil de Seguridad, José Antonio Castillejo, no ve necesario reforzar el servicio porque «en el consistorio no se producen incidentes ni tampoco en los actos públicos en la calle». Sobre el escáner, reconoce que no funciona «pero sí los arcos detectores de metales en todos los edificios». «El PP está generando una alarma innecesaria solo porque un día se produjo un incidente entre dos usuarios y Carratalá se ofreció a quedarse en el puesto de seguridad. Con el PP las alcaldesas llevaban seguridad en sus desplazamientos y nosotros preferimos gastar el dinero en otras cosas. Estamos valorando las mejoras que hacen falta y se llevarán a cabo cuanto antes», indica.