Martes es día de mercado en el Barrio Orba de Alfafar. La plaza Miguel Hernández está a rebosar de puestos ambulantes y de gente comprando. Justo al lado, en la oficina de Bankia, la gente no para de entrar y salir. Algunos para sacar dinero y comprar algo irresistible en el mercado, otros quieren ver si ya les han pasado la factura de la luz... Parece incomprensible que esta oficina con tanto tráfico de clientes vaya a cerrar sus puertas el próximo 3 de noviembre, dejando a este barrio de cerca de 6.000 habitantes sin ninguna sucursal bancaria, y tan solo con un cajero del Banco Sabadell.

«No paran de quitarnos cosas, ahora los bancos. Están dejando morir este barrio, no sé porqué», se lamenta Gabriela Pereira una de las vecinas que sale de la oficina. «La mayoría son gente mayor que no se puede desplazar hasta la oficina de Massanassa. Y yo, aunque puedo hacer los trámites on line prefiero para estas cosas hablar con la persona cara a cara», añade.

Gabriela va acompañada de Amparo, que se acaba de enterar de que cierran. «¿Pero que más nos van a quitar?. Nos están dejando sin nada. Es una vergüenza. La gente que manda sale en la tele diciendo que todo va bien y son todo chorradas», se indigna.

Un vecino que ya sabe lo que es no tener una oficina cerca es Ángel Cabezuelo, cliente del Sabadell, quien vio como cerraban la sucursal antes de verano aunque en este caso sí le han dejado un cajero. El caso de Ángel, de 72 años, se agrava porque va en silla de ruedas. «Antes tardaba cinco minutos en ir al banco, ahora tardo cerca de 20 minutos. Intento ir lo menos que puedo», señala.

«Venir a esta oficina me venía muy bien. No tengo ni idea de donde está la nueva. La verdad es que me han hecho una faena», confiesa Ángeles Cano, quien afirma que no se atreve hacer ningún trámite via «on line». «A estas edades nos lo ponen muy complicado, no tendré más remedio que ir cada vez andando para poder ingresar el alquiler», lamenta.

Para faena la que le han hecho a Juan Valero, que cuando cerraron el Sabadell trasladaron su cuenta a Bankia, en la que apenas lleva un mes. «Se les llenaba la boca diciendo que cómo había cerrado ese banco y había dejado a la gente así, y ahora ellos hacen lo mismo.». «Yo llevaría la cuenta de mis padres a mi banco, pero eso sería tener otra vez que ir a la Seguridad Social a cambiar las pensiones, cambiar los recibos, y me costaría otra vez más de un mes», explica su hija Amparo. No tienen más remedio que ir a Massanassa. «Mi padre lleva cuatro infartos, mi madre es minusválida, ¿cómo van a ir hasta allí?. Estoy pensando en poner una reclamación», señala.

«Llevo 25 años de cliente de Bankia es muy triste tener que trasladarme ahora a otro pueblo con gente que no conozco», concluye Pedro Vallespí.