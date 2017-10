Un edil abandona el PP porque su grupo no quiere negociar una moción de censura

El concejal del grupo municipal popular Juan Antonio Valero se ha dado de baja del partido y continuará en el pleno como no adscrito por discrepancias con sus compañeros en dos aspectos fundamentales. Por un lado, Valero recrimina al partido «que ni siquiera haya querido sectarse a negociar con Ciudadanos y Sí Se Puede para intentar recuperar el gobierno local».

El PP ganó las elecciones pero una coalición entre el PSPV, Compromís (que se han turnado la alcaldía) y Sí Se Puede les impidió gobernar. Antes del verano, la marca blanca de Podemos abandonó el ejecutivo y el bipartito se ha quedado en minoría.

«Los concejales de Sí Se Puede están hartos de decirmos que están dispuestos a dialogar para formar gobierno», dice el edil, al timpo que asegura que «yo sólo quiero lo mejor para el pueblo y que tena un gobierno estable que ahora no tiene». Aunque Sí Se Puede y el PP están ideológicamente en los extremos, para Valero «no se trata de negociar con Pablo Iglesias sino como Inés y gente de Sedaví que quieren lo mejor para el pueblo».

Sobre este asunto, el exalcalde Rafael Pérez explica que su grupo «no es partidario de volver a negociar a cualquier precio». «Para mí la alcaldía es algo más serio que todo eso. Aunque discrepe de cosas con el actual gobierno, no es para hacer una moción de censura», afirma el edil. Pérez insiste en que «antes de las elecciones ya nos sentamos con Sí Se Puede para que nos permitieran gobernar y para advertirles de lo que acabaría pasando y no nos hemos equivocado. Pero no quisieron y la situación nos ha puesto en la oposición y hemos de asumirlo».

Con todo, la del gobierno local no es la única discrepancia que Valero tiene con su grupo. El segundo problema es el exalcalde Rafael Pérez y su imputación en el caso Taula ya que era el diputado provincial de Imelsa. Aunque Valero defiende su inocencia, «el que esté investigado ya nos afectó en las elecciones y la gente te dice cosas en la calle y tienes que callar». «Creo que Pérez debería dar un paso atrás hasta que salga el juicio y, cuando lo declaren inocente, yo seré el primero que lo apoyaré para que vuelva», concluye este edil.