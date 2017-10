Torrent reforesta con 10.500 árboles la Perenxisa

La Serra Perenxisa, que ardió en un incendio hace tres veranos, está experimentando un proceso de regeneración natural muy positivo, en el que ya se aprecian pinos y carrascas que han nacido en medio de la zona quemada. Así lo explicó ayer la concejala de Medio Ambiente de Torrent, Inma Amat, durante la presentación del plan de intervención ambiental del consistorio en la zona, que comenzó a desarrollarse hace días.

En la actualidad, la empresa adjudicataria de los trabajos, a la que se ha contratado por 85.000 euros, está realizando la retirada de troncos quemados, para su posterior troceo y triturado. Esta masa vegetal no saldrá del paraje natural sino que se está reutilizando para crear franjas de contención que eviten la erosión del terreno, de cara a la futura reforestación. Estos trabajos se realizan a mano y con herramientas sencillas, ya que al paraje no puede entrar maquinaria pesada para no arrasar las especies que existen.

Otra de las actuaciones que se está realizando afecta a una zona de pinada afectada por el «tomicus». En este caso, se retirarán los pinos que estén debilitados, mientras que los que ya están secos y muertos pasarán por el mismo proceso que se quemaron en el incendio, explicó Amat.

Una vez concluya toda esa operación, habrá que dejar pasar un tiempo hasta que llueva, para poder realizar una replantación de especies con la máximas garantías. En total, el consistorio va a plantar 10.500 árboles cuatro especies diferentes: pino común, carrasca, madroños y palmitos. Se han elegido plantones de unos 50 centímetros de tamaño, que se colocarán tras introducir primero en la tierra un hidrogel que ayudará a mantener la humedad para que arraiguen mejor.

La Serra Perenxisa es un espacio natural que comparten diversos municipios. Hace dos décadas, el consistorio logró que la Generalitat Valenciana declarada la parte que corresponde al término de Torrent y que es de titularidad privada como Paraje Natural Municipal por contener especies de alto valor.